Iga Świątek już zdecydowała. Przekaże ponad 51 tys. dolarów. "Trochę się denerwuję"

51 895 dolarów - nagrodę w tej wysokości Iga Świątek przeznaczy na wybraną organizację zajmującą się zdrowiem psychicznym. Polka tenisistka ogłosiła to na konferencji prasowej po meczu trzeciej rundy w Indian Wells z Weroniką Kudermetową (6:1, 6:0).

Wspaniały gest

20-latka z Polki zaczęła spotkanie z dziennikarzami od słów: "Mam ogłoszenie. Zdecydowałam się na to, ponieważ jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Chcę to uszanować i przekazać moją nagrodę pieniężną za awans do czwartej rundy organizacji non-profit."

- Trochę się denerwuję, bo nigdy wcześniej tego nie robiłam. Wspieram zdrowie psychiczne, to od zawsze bardzo bliski dla mnie temat. Pierwszy raz chcę zrobić coś, co może bezpośrednio pomóc innym - dodała.

- Nie zdecydowałam jeszcze, na jaką konkretnie organizację przeznaczę pieniądze. To dlatego, że wpadałam na ten pomysł podczas meczu, co nie jest zbyt profesjonalne (śmiech). Obserwujcie moje media społecznościowe - zakończyła Świątek krótkie ogłoszenie.

Iga Świątek znów udowodniła, że ma klasę nie tylko na korcie, ale i po za nim. W marcu Sport.pl informował, że mistrzyni Roland Garros zrezygnowała ze stypendium Team 100 Polskiej Fundacji Narodowej. - Poprosiliśmy, aby te pieniądze przekazać na rzecz bardziej potrzebujących sportowców - tłumaczyła w rozmowie z nami Paulina Wójtowicz, menedżerka tenisistki. 20-latka znów wykazała się niezwykłą dojrzałością godną największych mistrzów sportu.

Świątek w każdym wywiadzie podkreśla wagę przygotowania mentalnego do rywalizacji sportowej. Od ponad roku członkinią jej sztabu jest m.in. psycholog Daria Abramowicz, która notabene w niedzielę 10 października obchodziła urodziny. - To, czego dokonała Iga we współpracy z psycholog Darią Abramowicz, to po prostu rekord świata. Daria Abramowicz powinna być teraz rozchwytywana przez wszystkie tenisistki świata, takie jak Simona Halep, Garbine Muguruza, a nawet Serena Williams - mówił Artur Rolak z magazynu „Tenisklub" po zwycięstwie Polki w Roland Garros. Zwycięstwie, do którego doszło w Paryżu równo rok temu, 10 października.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, obchodzony od 1992 roku. Od tego momentu co roku na całym świecie organizowane są panele, spotkania i inne wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na choroby psychiczne oraz ich wpływ na otaczający na świat. Obchody wspiera Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W akcję uświadamiania angażują się m.in. FIFA oraz Angielski Związek Piłki Nożnej.

We wtorek w meczu czwartej rundy singla w Indian Wells Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Relacja na Sport.pl.