Iga Świątek spełniła swoje marzenie. "Uwielbiam oglądać grę Igi" [WIDEO]

Iga Świątek udanie rozpoczęła rywalizację w singlu w turnieju WTA 1000 w Kalifornii. W piątek Polka pokonała 6:1, 6:3 Petrę Martic. Po zakończeniu pojedynku 20-latka wzięła udział w programie Tennis Channel, w którym została zapytana o to, kto jest jej wymarzonym partnerem do treningu.

Iga Świątek dążyła do spotkania z Murrayem

Świątek, która w tym roku odbyła sesję treningową z 20-krotnym zwycięzcą Wielkiego Szlema Rafaelem Nadalem w Roland Garros nie miała zbyt dużych wątpliwości. - Nie będzie to łatwe, ale chciałabym zagrać z Andym Murrayem. Chwilę porozmawialiśmy na Twitterze, więc może w końcu się uda. Wydaje mi się, że jest miłym facetem i ma dobre poczucie humoru - powiedziała.

Polska tenisistka już raz próbowała namówić Brytyjczyka do wspólnego treningu. Przed rozpoczęciem Wimbledonu, gdy Murray był numerem jeden na świecie stwierdził, że "uwielbia oglądać grę Świątek".

Iga Świątek spotkała się z Andym Murrayem

Tym razem Andy Murray odpowiedział na prośbę Igi Świątek. W sobotę zamieścił na Twitterze wpis w tej sprawie. "Nie mam niestety jej numeru, ale jeśli chce dołączyć, to jutro o godzinie 15:00. Iga Świątek, zróbmy to" - napisał.

Do spotkania ostatecznie doszło. Iga Świątek i Andy Murray mieli okazję porozmawiać na jednym z kortów, jednak do treningu nie doszło, co Brytyjczyk wytłumaczył na Instagramie. "Niestety nie udało nam się razem poćwiczyć, bo Iga nie chciała mnie zbytnio zmęczyć przed niedzielnym meczem" - napisał.

W trzeciej rundzie Indian Wells Iga Świątek już w niedzielę wieczorem zmierzy się z Weroniką Kudiermietową (31. WTA). Andy Murray (121. ATP) z kolei, również w niedzielny wieczór w drugiej rundzie zagra z Carlosem Alcarazem (38. ATP).