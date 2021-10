Finalistka Wimbledonu na drodze Igi Świątek w kolejnej rundzie w Indian Wells

Iga Świątek (4. WTA) nie miała praktycznie żadnych problemów ze zwycięstwem z 30-letnią Chorwatką Petrą Matić (45. WTA). W godzinę, trzynaście minut pokonała rywalkę, tracąc zaledwie cztery gemy i wygrała 6:1, 6:3.

Finalistka Wimbledonu na drodze Igi Świątek

Znana jest już rywalka Igi Świątek w drodze do najlepszej "16". Polka w III rundzie zmierzy się z Rosjanką Weroniką Kudiermietową (Rosja, 31. WTA). Rosjanka w II rundzie wygrała ze swoją rodaczką Ludmiłą Samsonową (41. WTA) 6:2, 6:3. Co ciekawe pojedynek Polki zakończył się w godzinę, trzynaście minut, a Rosjanka walczyła zaledwie... minutę krócej. Kudiermietowa miała sześć asów i wygrała aż 83 proc. punktów po pierwszym podaniu (19/23). Z drugiej strony miała niską jego skuteczność - 48 proc. Dobrze spisywała się też po drugim serwisie, bo wygrała 68 proc. akcji.

24-letnia Rosjanka na kortach twardych nie ma świetnego bilansu. Wygrała tylko 58 proc. spotkań (121 zwycięstw i 86 porażek). W Indian Wells dwa lata temu odpadła w drugim meczu kwalifikacji.

Kudiermietowa w tym roku spisuje się bardzo dobrze. W styczniu na kortach twardych w Abu Zabi przegrała dopiero w finale z wiceliderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką 2:6, 2:6, a w kwietniu była najlepsza w turnieju na kortach ziemnych w Charleston. W finale pokonała Czarnogórkę Dankę Kovincić (97. WTA) 6:4, 6:2.

Swój największy sukces w turnieju wielkoszlemowym Kudiermietowa wyrównała również w tym roku. Dotarła do III rundy Australian Open. Na tej samej fazie zakończyła również Rolanda Garrosa w 2019 roku. W Wimbledonie nigdy nie przeszła drugiej, a w US Open - pierwszej rundy. Kapitalnie spisała się za to w Wimbledonie w deblu w tym roku. Wraz z Jelena Wiesniną awansowała do finału, w którym po niesamowitym meczu przegrała z duetem: Hsieh Su-Wei-Elise Mertens 6:3, 5:7, 7:9.

Dotychczas Świątek tylko raz w karierze grała z Kudiermietową. Zawodniczki zmierzyły się ze sobą w ubiegłym roku w I rundzie US Open. Wtedy Polka w półtorej godziny wygrała 6:3, 6:3.

Mecz Świątek - Kudiermietowa odbędzie się w niedzielę.