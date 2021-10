Hubert Hurkacz ma potężnego sponsora. Jeździ autem za ponad milion. "Spełniam marzenia"

Hubert Hurkacz to 24-latek, który w tym sezonie jest jednym z największych odkryć światowego tenisa. Polak wygrał turnieje w Delray Beach, w Miami i w Metz, a w wielkoszlemowym Wimbledonie, najstarszej i najbardziej prestiżowej imprezie w kalendarzu, dotarł do półfinału. W rankingu ATP Hurkacz jest 12.

Jego sportową formę i rosnącą popularność doceniają kolejni sponsorzy. Partnerem Polaka został gigant z branży motoryzacyjnej.

- Dzięki współpracy z firmą McLaren mam możliwość podróżować na turnieje i korzystać w trakcie turniejów z ich samochodów. Teraz to jest McLaren 720S - mówi nam Hurkacz, który właśnie szykuje się do swojego pierwszego meczu w Indian Wells w stanie Kalifornia.

Hurkacz mówi, że tak odrywa się od kortu

McLaren to od zawsze jedna z ulubionych marek Hurkacza. W 2019 roku warszawski salon tej firmy umożliwił mu przejażdżkę modelem 720S Spider. W kwietniu 2021 roku McLaren Warszawa powtórzył tę niespodziankę w nagrodę za triumf Huberta w turnieju w Miami.

A że Polak gra i znaczy coraz więcej, to za tymi gestami poszły większe rzeczy. Hurkacz ma dziś umowę sponsorską z McLarenem, na której po Stanach porusza się autami brytyjskiego koncernu. Podczas niedawnego pobytu w Nowym Jorku, na US Open, miał do dyspozycji McLarena GT, którego ceny zaczynają się od 1,1 mln złotych. Teraz w Kalifornii jeździ McLarenem 720S wartym co najmniej 1,3 mln złotych. Oba auta rozpędzają się do 100 km/h w około trzy sekundy i każdym z nich można pędzić po ponad 300 km/h.

Hurkacz od dziecka jest fanem motoryzacji, więc takie maszyny robią na nim wielkie wrażenie. - Mam wielką frajdę z jazdy sportowymi samochodami. Dla mnie to forma relaksu, odprężenia i chwilowego oderwania się od treningu, od emocji na korcie. Od dziecka motoryzacja to moje hobby. Zbierałem modele samochodów, a teraz mogę spełnić swoje marzenia i wsiąść za kierownicę supersamochodu - cieszy się.

Oczywiście gdy Polak podjeżdża pod korty takimi autami, robi wielkie wrażenie na swoich rywalach. Jednak przez wrodzoną skromność Hubert nie chce nam powiedzieć, którzy tenisiści konkretnie już prosili, żeby dał się przejechać.