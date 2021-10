Głupie zachowanie tenisisty w Chile. Jest nagranie. Chciał się poczuć jak Djoković [WIDEO]

Alexis Gautier to francuski tenisista, który obecnie przebywa w Ameryce Południowej. Tam 24-latek rywalizuje w kolejnych turniejach i to z całkiem dobrymi wynikami. W końcu to właśnie w trakcie wygranego meczu z Matheusem Pucinellim de Almeidą zawodnik nie powstrzymał emocji i z całej siły rzucił rakietą za siebie.

Tenisista z Francji niczym Novak Djoković? Kuriozalne zachowanie

Być może frustracja francuskiego tenisisty była spowodowana tym, że w pierwszym secie gra nie przebiegała po jego myśli. Finalnie Alexis Gautier pokonał Matheusa Pucinelliego de Almeidę, jednak nie udało mu się tego zrobić w dwóch setach. Pierwsza partia zakończyła się sukcesem Brazylijczyka. Wtedy też doszło do kuriozalnego zachowania Francuza.

Ostatecznie Gautier wygrał 1:6, 6:1, 6:3, dzięki czemu awansował do kolejnego etapu turnieju tenisowego w Chile. W kolejnej rundzie 24-latek przegrał natomiast ze znacznie wyżej notowanym Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (109. ATP) 4:6, 2:6.

Nie jest to pierwsza sytuacja w tym roku, w której zaobserwować mogliśmy rzut rakietą tenisową w poza boisko. W lipcu w trakcie rywalizacji o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio podobne zachowanie zaprezentował Novak Djoković (1. ATP). Serb rywalizował z Pablo Carreno-Bustą (16. ATP) przez blisko trzy godziny, jednak bez rezultatów. Nagranie z rzutem Djokovicia w trybuny obejrzycie poniżej: