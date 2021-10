Skomplikowana sytuacja Igi Świątek. Szalona pogoń. Historyczny sukces zagrożony

W tenisie kobiecym istnieją dwa rankingi: "ogólny" WTA i WTA Race. Na podstawie pierwszego zawodniczki są rozstawiane w turniejach, w tym wielkoszlemowych. Dostają się do imprez bez eliminacji lub muszą uczestniczyć w kwalifikacjach. Ranking WTA Race obejmuje wyniki tylko z danego sezonu. Na jego podstawie osiem najlepszych tenisistek kwalifikuje się do kończącego rok Turnieju Mistrzyń. Ten w dniach 10-17 listopada odbędzie się w Guadalajarze.

Świątek walczy o przepustkę

Na ten moment pewne występu w Meksyku są cztery najwyżej sklasyfikowane tenisistki: Australijka Ash Barty, Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Czeszki Barbora Krejcikova i Karolina Pliskova. O pozostałe cztery miejsca walczą: Greczynka Maria Sakkari, Hiszpanka Garbine Muruguza, Iga Świątek, Japonka Naomi Osaka, Tunezyjka Ons Jabeur, Belgijka Elise Mertens, Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa oraz Ukrainka Elina Switolina.

Od poniedziałku Świątek zajmuje siódme miejsce. Spadła o jedną lokatę, po tym jak wyprzedziła ją Muruguza. Hiszpanka triumfowała w poprzednim tygodniu w turnieju w Chicago. Ma 35 punktów przewagi nad Polką. Dystans do naszej tenisistki zmniejszyła także finalista z Chicago Jabeur. Dziewiąta w rankingu Tunezyjka traci do Świątek 421 punktów. Dziesiąta Mertens jest 668 punktów za Polką, jedenasta Pawluczenkowa 721, a dwunasta Svitolina 724.

Tak wygląda sytuacja na miejscach 5-12:

5. Maria Sakkari 3147 pkt

6. Garbine Muruguza 3141

7. Iga Światek 3106

8. Naomi Osaka 2771

9. Ons Jabeur 2685

10. Elise Mertens 2438

11. Anastazja Pawluczenkowa 2385

12. Elina Switolina 2382

Barty i Osaka nie zagrają?

Sytuacja robi się coraz bardziej skomplikowana. Naomi Osaka zrobiła sobie przerwę od rozgrywek i choć zapowiada, że niedługo wróci, nie wiadomo kiedy to nastąpi. Czy w tym roku? Na pewno nie wystąpi w turnieju w Indian Wells, który rusza od środy 6 października. Jeśli Osaka utrzyma miejsce w pierwszej ósemce, a nie wróci w tym roku do gry, kwalifikację do Turnieju Mistrzyń wywalczy zawodniczka sklasyfikowana na dziewiątym miejscu. Jest też możliwe, że przepustkę do startu w Guadalajarze da dziesiąta pozycja w rankingu WTA Race. To dlatego, że nie wiadomo, czy liderka Ash Barty wystąpi w Meksyku. Jej trener zasugerował w jednym z wywiadów, że Australijka może odpuścić turniej kończący sezon.

Gdzie tenisistki mogą jeszcze zdobyć punkty przed Turniejem Mistrzyń? Najwięcej w Indian Wells, bo to impreza rangi Masters 1000. Po zakończeniu turnieju w Kalifornii odbędzie się jeszcze jedna duża impreza WTA 500 w Moskwie oraz mniejsze zawody WTA 250 lub 125 m.in. w Linzu, Midland i na Teneryfie.

Pójść drogą Radwańskiej

Dobry występ Igi Świątek w Indian Wells powinien zagwarantować jej prawo występu w Guadalajarze. Polka będzie jedną z faworytek w Kalifornii, została rozstawiona z numerem drugim. Czemu tak wysoko? Bo w USA nie wystąpią liderka Ash Barty oraz trzecia na świecie Karolina Pliskova. Poprzednia edycja turnieju w Indian Wells odbyła się w marcu 2019 (zeszłoroczna została odwołana z powodu pandemii). Wtedy nasza tenisistka musiała przebijać się przez kwalifikacje. To kolejny dowód, jaki poczyniła postęp w ciągu ostatnich dwóch lat.

Świątek była niedawno pytana o Turniej Mistrzyń. - Przed turniejem w Ostrawie staram się skupiać na samych meczach, ale śledzę też to, co się dzieje w rankingu. To dla mnie ekscytujące, duża motywacja, by tam zagrać [w Turnieju Mistrzyń - przyp. red.]. Trochę nie mogę się doczekać. Wiem, że jeszcze sporo pracy mnie czeka. Jestem piąta w rankingu, ale zawodniczki będące za mną mają małe straty. Zdaje sobie sprawę, jak ciężka jest walka do samego końca, ale też cieszę się, że w ogóle dotarłam do tego miejsca. Jeszcze rok temu przed Roland Garros nawet bym o tym nie pomyślała - powiedziała Polka.

Ewentualny słabszy występ Świątek w Indian Wells oraz jednocześnie lepszy start jej bezpośrednich rywalek (Jabeur, Mertens, Pawluczenkowa, Switolina) sprawią, że polscy kibice będą musieli do końca drżeć o awans tenisistki z Raszyna do Turnieju Mistrzyń. Do tej pory jedyną naszą zawodniczką, która miała okazję występować w imprezie kończącej sezon była Agnieszka Radwańska. W 2015 roku w Singapurze Radwańska wygrała Turniej Mistrzyń, pokonując w finale Petrę Kvitovą. Dla 20-letniej Świątek sam występ w Guadalajarze będzie już dużym sukcesem. To byłby jej historyczny pierwszy start w tak prestiżowej imprezie.