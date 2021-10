Hurkacz utrzymał pozycję w rankingu ATP, ale spadł w wyścigu o Turyn

Hubert Hurkacz w ubiegłym tygodniu słabo zagrał na turnieju w San Diego. Odpadł już w drugim meczu. W 1/8 finału przegrał z Rosjaninem, półfinalistą tegorocznego Australian Open - Asłanem Karacewem 7:5, 4:6, 2:6.

Hurkacz wciąż na wysokim miejscu w rankingu ATP

Mimo słabego wyniku w San Diego i odjęcia 112 punktów, Hurkacz utrzymał dwunastą pozycję w rankingu ATP. Polski tenisista w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie miał okazję, aby poprawić tę pozycję, bo zagra w silnie obsadzonym turnieju ATP 1000 w Indian Wells. Dwa lata temu Polak w tym turnieju dotarł do ćwierćfinału, w którym przegrał ze Rogerem Federerem 4:6, 4:6. Szwajcar potem grał w finale, gdzie lepszy od niego okazał się Austriak Dominic Thiem. W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa, imprezę odwołano.

Hurkacz spadł za to w rankingu ATP Race. Na jego podstawie tenisiści kwalifikują się do kończącego sezon ATP Finals w Turynie. Polak spadł na dziewiątą pozycję, bo wyprzedził go Norweg Casper Ruud, który wygrał turniej w San Diego. Dziewiąta lokata da w tym sezonie awans do ATP Finals w Turynie, bo z tej imprezy wycofał się już Hiszpan Rafael Nadal, który zajmuje siódme miejsce.

Awans w rankingu ATP zanotował za to Kamil Majchrzak, który po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 250. Na tym etapie przegrał w turnieju w Sofii z Serbem Filipem Krajnoviciem 3:6, 6:4, 3:6. Polak awansował ze 125. na 119. lokatę.

Ranking ATP w grze pojedynczej:

Novak Djoković (Serbia) 11633 punktów Danił Miedwiediew (Rosja) 10575 Stefanos Tsitsipas (Grecja) 8175 Alexander Zverev (Niemcy) 7603 Andriej Rublow (Rosja) 6130 Rafael Nadal (Hiszpania) 5815 Matteo Berrettini (Włochy) 5173 Dominic Thiem (Austria) 4495 Roger Federer (Szwajcaria) 3765 Casper Ruud (Norwegia) 3615 Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3368 Hubert Hurkacz (Polska) 3333 Denis Shapovalov (Kanada) 3265 Jannik Sinner (Włochy) 2895 Diego Schwartzman (Argentyna) 2800 Pablo Carreno-Busta (Hiszpania) 2550 Cristian Garin (Chile) 2510 Gael Monfils (Francja) 2418 Roberto Bautista (Hiszpania) 2360 Reilly Opelka (USA) 2161

...119. Kamil Majchrzak (Polska) 662

...172. Kacper Żuk (Polska) 420

Ranking ATP Race to Turin