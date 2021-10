ATP zbada sprawę Zvereva. "Zarzuty są poważne". Szarypowa mówi o biciu, duszeniu i wyzywaniu

Pod koniec ubiegłego roku Olga Szarypowa, była dziewczyna Aleksandra Zvereva, oskarżyła go o przemoc domową. Opowiedziała o tym w serii wywiadów i postów w mediach społecznościowych, w tym m.in. o próbie duszenia jej poduszką podczas US Open 2019 i o uderzeniu w twarz podczas imprezy Laver Cup, która odbyła się kilka tygodni później w Genewie - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz sport.pl.

"Mam nadzieję, że umrzesz"

- Mieliśmy wzloty i upadki, ale sposób, w jaki nasz związek jest opisywany publicznie, nie jest taki, jakim był - przekonywał Zverev, który należy do najlepszych tenisistów świata. W rankingu ATP jest czwarty, a w Tokio zdobył złoty medal olimpijski w singlu, pokonując w półfinale Novaka Djokovicia. - Nie jestem taką osobą. Nie tak zostałem wychowany przez moich rodziców - dodawał niemiecki tenisista.

W sierpniowym artykule Ben Rothenberg na portalu slate.com zdradził dalszą historię związku niemieckiego tenisisty i jego byłej dziewczyny. Po US Open i Laver Cup Szarypowa towarzyszyła Zverevowi w Chinach. Do kolejnego incydentu przemocy domowej miało dojść w Szanghaju. - Szarypowa powiedziała, że poszła wziąć prysznic, gdy Zverev nadal ją obrażał stojąc pod łazienką. Gdy wyszła, kazał jej zabrać swoje rzeczy. Powiedziała, że złapał ją za gardło i przycisnął do twardej, wyłożonej kafelkami ściany łazienki. Zaczął ją bić i mówił: Mam nadzieję, że umrzesz - mówił Zverev.

Gdy 12 godzin później Zverev wyszedł na kort na mecz 1/8 finału na jego szyi miały być widoczne zadrapania. To ślady przepychanki z ówczesną dziewczyną. Po kilku miesiącach para rozstała się. Szarypowa nie zamierza występować przeciwko tenisiście na drogę sądową. Twierdzi, że podzieliła się ich historią, by pomóc w ten sposób innym ofiarom przemocy domowej.

Zarzuty przeciwko Zverevowi są poważne i mamy obowiązek się nimi zająć

Teraz Stowarzyszenie Tenisistów Zawodowych (ATP) poinformowało o uruchomieniu wewnętrznego śledztwa, mającego na celu zbadanie zarzutów stawianych Zverevowi przez Szarypową.

- Zarzuty przeciwko Aleksandrowi Zverevowi są poważne i mamy obowiązek się nimi zająć. Mamy nadzieję, że nasze dochodzenie pozwoli nam ustalić fakty i określić odpowiednie działania. Rozumiemy, że Zverev z zadowoleniem przyjmuje nasze śledztwo i przyznajemy, że zaprzeczył wszystkim zarzutom. Będziemy również monitorować wszelkie dalsze zmiany prawne po wstępnym nakazie uzyskanym przez Zvereva w sądach niemieckich - powiedział Massimo Calvelii, dyrektor generalny ATP.

Opracowano "Raport Ochronny"

Tymczasem Chris Smart, były główny inspektor brytyjskiej policji wraz z zespołem ekspertów, przeprowadził dochodzenie, tzw: "Raport Ochronny", którego celem było sprawdzenie, czy wszyscy nieletni i dorośli, związani z tenisem, są bezpieczni. Opracował on szereg zaleceń, mających m.in. pomagać w zapobieganiu, zgłaszaniu i badaniu wszelkiego rodzaju nadużyć, jakie mogą mieć miejsce w związku z całą działalnością ATP.

- Jako organizacja zdajemy sobie sprawę, że musimy robić więcej, aby wszyscy zaangażowani w profesjonalny tenis czuli się bezpieczni i chronieni. Zalecenia zawarte w raporcie bezpieczeństwa pomogą nam podejść do tego w odpowiedni sposób. Jesteśmy zobowiązani do robienia znaczących kroków naprzód mając świadomość, że będzie to długotrwały proces - dodał Massimo Calvelii.