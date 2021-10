Ojciec Agnieszki Radwańskiej o jej powrocie do tenisa. "Duże nazwiska"

W maju przyszłego roku wystartuje polska Superliga Tenisa Ziemnego. Dodatkowo zostaną utworzone trzy niższe klasy rozgrywkowe. Na każdym poziomie będzie rywalizować po osiem drużyn, a mecze będą odbywały się tylko w niedzielę. Drużyny zagrają w regularnym sezonie osiem spotkań, a wybór gospodarza danego meczu będzie odbywał się na zasadzie losowania.

Ojciec Agnieszki Radwańskiej komentuje jej potencjalny udział w Superlidze. "Jakiś debelek czy mikst"

Robert Radwański udzielił wywiadu Interii, w którym wypowiedział się na temat projektu Superligi Tenisa Ziemnego. Zdaniem trenera taka inicjatywa w polskim tenisie jest bardzo potrzebna. "Sam pomysł założenie Superligi jest bardzo dobry, wspieram takie idee. Wznowienie ligi tenisowej, w jakiejkolwiek formie, byłoby świetne. Za moich czasów grało się w sześcioosobowym składzie - czterech mężczyzn i dwie kobiety, więc było sześć singli i trzy deble, zatem do zdobycia było dziewięć punktów" - powiedział.

Ojciec sióstr Radwańskich skomentował też potencjalny udział Agnieszki w rozgrywkach Superligi. "Nie rozmawiałem z Agnieszką o tym pomyśle i nie wiem, jaki ma ona do niego stosunek. Na pewno jeśli chodzi o grę singlową, to ten temat nie wchodzi w rachubę. Ale jakiś tam debelek czy mikst, gdzie gra się trochę na stojąco i człowiek się tak bardzo nie eksploatuje... Jeżeli duże nazwiska jak Agnieszki czy Uli wesprą tę akcję, to jeszcze lepiej dla całej Superligi. Oby tylko się udało znaleźć sponsorów do tych rozgrywek" - dodał Robert Radwański.

Na ten moment pewne gry w tenisowej Superlidze jest sześć zespołów. Mowa o Olszy Kraków, AZSie Poznań, Górniku Bytom, Olimpii Poznań, BKT Advantage Bielsko-Białej oraz CKT Kozerki Grodzisk Mazowiecki. Ligę uzupełnią drużyny z najwyższym łącznym rankingiem tenisistów, którzy zostaną przez nie zakontraktowani. 15 listopada zostanie ogłoszony sponsor tytularny ligi i wtedy też ruszy proces zgłaszania drużyn do rozgrywek.