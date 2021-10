Agnieszka Radwańska może wystąpić w tenisowej Superlidze. Wróci też Janowicz i Domachowska?

W maju przyszłego roku wystartuje polska Superliga Tenisa Ziemnego. Dodatkowo zostaną utworzone trzy niższe klasy rozgrywkowe. Na każdym poziomie będzie rywalizować po osiem drużyn, a mecze będą odbywały się tylko w niedzielę. Drużyny zagrają w regularnym sezonie osiem spotkań, a wybór gospodarza danego meczu będzie odbywał się na zasadzie losowania.

Media: Agnieszka Radwańska może wystąpić w tenisowej Superlidze. W grę wchodzą mecze deblowe kobiet

Interia informuje, że bardzo prawdopodobny jest udział Agnieszki Radwańskiej w tenisowej Superlidze. W grę raczej wchodziłyby tylko występy w grze podwójnej kobiet. Była wiceliderka światowego rankingu WTA reprezentowałaby barwy Merwy Warszawa, a wraz z nią do klubu dołączyłaby siostra Urszula oraz Marta Domachowska. "Są na to bardzo duże szanse. W lidze będą gry podwójne czy mikst, więc jak najbardziej otwiera się dla niej polce. Agnieszka jest aktywna sportowo i tenisowo. Jej udział w rozgrywkach podniósłby prestiż całego przedsięwzięcia" - powiedział Mirosław Skrzypczyński, prezes PZT.

Interia dodaje, że przymierzana do gry dla Legii Warszawa jest Iga Świątek. Czwarta rakieta rankingu WTA występowałaby w terminach, które nie kolidują z jej grą w tourze. Zawodniczka z Raszyna zbierała pierwsze szlify w tenisie właśnie na kortach przy ul. Łazienkowskiej. Bardzo prawdopodobny jest też powrót do tenisa Jerzego Janowicza. 15 listopada zostanie ogłoszony sponsor tytularny ligi i wtedy też ruszy proces zgłaszania drużyn do rozgrywek.

Na ten moment pewne gry w tenisowej Superlidze jest sześć zespołów. Mowa o Olszy Kraków, AZSie Poznań, Górniku Bytom, Olimpii Poznań, BKT Advantage Bielsko-Białej oraz CKT Kozerki Grodzisk Mazowiecki. Ligę uzupełnią drużyny z najwyższym łącznym rankingiem tenisistów, którzy zostaną przez nie zakontraktowani.