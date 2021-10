Seria Hurkacza przerwana. Polak pokonany w San Diego

Terminarz Huberta Hurkacza w ostatnich dniach jest bardzo napięty. Po zwycięstwie w niedzielę w turnieju ATP we francuskim Metz polski tenisista musiał pokonać ponad 9 tysięcy kilometrów do amerykańskiego San Diego, gdzie w środę rozegrał pierwsze spotkanie, w którym okazał się lepszy od Australijczyka Alexa Bolta 7:6, 6:1. W drugiej rundzie na Polaka czekał już zdecydowanie trudniejszy rywal - 24. w światowym rankingu Rosjanin Asłan Karacew.

Miłe złego początki

W pierwszym secie przez cały czas inicjatywę miał Hubert Hurkacz. Polski tenisista zdołał nawet przy stanie 4:3 wykorzystać pierwszego w meczu break-pointa i przełamać swojego przeciwnika, ale po chwili nie potwierdził dobrej serii przy własnym podaniu i dość łatwo Karacew uzyskał przełamanie powrotne. W końcówce pierwszej partii obaj tenisiści nie grali zbyt stabilnie przy własnym serwisie i Hurkacz zdołał to raz jeszcze wykorzystać, prowadząc 6:5. Polak uczynił to w najlepszym możliwym momencie, nie dając rywalowi szans na wyrównanie i wygrywając pierwszą partię 7:5.

Seria przerwana

O losach drugiej partii zadecydowało już tylko jedno przełamanie, a to niestety dla polskiego tenisisty uzyskał Karacew, który w ten sposób w połowie seta wyszedł na prowadzenie 4:3 i nie oddał go już do końca, zwyciężając 6:4. Hurkacz nie miał w tej partii ani jednego break-pointa i stracił swojego pierwszego seta od wielkoszlemowego US Open.

Co gorsza, decydujący set rozpoczął się w sposób najgorszy z możliwych. Hubert Hurkacz bardzo łatwo stracił swój serwis i po chwili Karacew prowadził już 2:0. Przy stanie 1:2 polski tenisista poprosił o przerwę medyczną. Na niewiele to się zdało. Polak raz jeszcze został przełamany i ostatecznie przegrał trzecią partię 2:6, co oznaczało również porażkę w całym spotkaniu.

Hubert Hurkacz przegrał z Asłanem Karacewem 7:5, 4:6, 2:6 i na II rundzie zakończył swój występ na turnieju w San Diego. Kolejne zawody z udziałem najlepszego polskiego tenisisty to turniej ATP Masters 1000 w Indian Wells, który rozpocznie się w poniedziałek 4 października.