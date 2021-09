Tyle zarobiła już Iga Świątek! Miliony złotych

Mimo że Iga Świątek zaczyna odczuwać trudy sezonu 2021, to wciąż zamierza walczyć o najwyższe cele. Tenisistka z Raszyna zakończyła rywalizację w turnieju rangi WTA 500 w Ostrawie na półfinale, gdzie przegrała 4:6, 5:7 z Greczynką Marią Sakkari. "Może to być kontrowersyjne, co powiem, ale łatwiej przegrywa się w takiej sytuacji, w jakiej teraz jestem, gdy ostatnio miałam trochę wolnego i wiem, że przegrałam umiejętnościami. Gorzej byłoby przegrać po bardzo ciężkim okresie przygotowawczym, zarzynaniu się na treningach" - mówiła Polka po zakończeniu spotkania.

WTA. Jakie turnieje pozostały Idze Świątek w sezonie 2021?

Sezon 2021 w rozgrywkach WTA zaczyna wchodzić w decydującą fazę. Jedynym ważnym turniejem rangi WTA 1000 jest Indian Wells, który będzie rozgrywany od 4 do 17 października tego roku. Szanse Świątek na dobry wynik nieco się zwiększyły, ponieważ z udziału w rywalizacji na kortach w Kalifornii zrezygnowała już Serena Williams, Naomi Osaka czy Ashleigh Barty, obecna liderka światowego rankingu. Jeśli nie dojdzie do żadnych zmian, to Świątek prawdopodobnie będzie rozstawiona z numerem trzecim.

Sezon 2021 zostanie zakończony corocznym turniejem WTA Finals, w którym udział weźmie osiem najwyżej sklasyfikowanych tenisistek w klasyfikacji Race. Iga Świątek obecnie zajmuje w niej szóste miejsce z 3106 punktami i ma 335 punktów przewagi nad Naomi Osaką. Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to tenisistka z Raszyna znajdzie się w czołowej ósemce. Turniej WTA Finals w tym roku odbędzie się w Guadalajarze w Meksyku i rozpocznie się ósmego listopada.

Ile zarobiła Iga Świątek w trakcie sezonu 2021?

Iga Świątek jako jedyna tenisistka w 2021 roku dotarła co najmniej do czwartej rundy wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Do tego zawodniczka pochodząca z Raszyna wygrała dwa turnieje rangi WTA - najpierw w Adelajdzie, gdzie pokonała 6:2, 6:2 mistrzynię olimpijską Belindę Bencić, a potem w Rzymie, gdzie zdeklasowała 6:0, 6:0 Karolinę Pliskovą. Serwis wtatennis.com podaje, że Świątek w 2021 roku zarobiła 1,595 mln dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad 6,3 mln złotych.

Zdecydowanie najwięcej Iga Świątek zarobiła podczas tegorocznego Rolanda Garrosa, gdzie dotarła do ćwierćfinału i przegrała z Marią Sakkari (1,19 mln złotych). Sporo tenisistka z Raszyna zainkasowała chociażby podczas Wimbledonu (IV runda, 972 tys złotych), US Open (IV runda, 1,051 mln złotych) czy turnieju WTA 1000 w Rzymie (wygrana, 977 tys złotych). Świątek jest 11. tenisistką w rankingu pod względem zarobków w 2021 roku.

