Hubert Hurkacz wśród najlepszych tenisistów. Tyle zarobił w 2021 roku

Obecny sezon w wykonaniu Hurkacza jest najlepszy jego w karierze. W 2021 roku Polak wygrał trzy turnieje, a także ze świetnej strony zaprezentował się na wielkoszlemowym Wimbledonie. Dobry wyniki przełożyły się na rekordowo duże kwoty, które tenisista zarobił w minionych miesiącach.

Ile Hubert Hurkacz zarobił w 2021 roku? Półfinał Wimbledonu dał mu fortunę

Dzięki wynik w grze singlowej w 2021 roku Hubert Hurkacz zarobił w 2021 roku kwotę 1,52 milionów dolarów. Dodając do tego blisko 130 tys. dolarów za mecze deblowe, najlepszy polski tenisista zarobił już w tym rok łącznie 1,65 mln dolarów, czyli ponad 6,5 mln złotych. Od początku kariery Polak zgarnął już 4,2 mln dolarów (ponad 16,8 mln złotych).

Hubert Hurkacz przebił Rafaela Nadala. Kapitalny sezon Polaka

Na początku stycznia wygrał turniej rangi ATP 250 na Florydzie, za co otrzymał premię w wysokości 30,8 tys. dolarów. W kolejnych miesiącach stan jego konta znacząco się poprawił. W kwietniu 2021 roku Hubert Hurkacz zapisał się w historii polskiego tenisa, stając się pierwszym zawodnikiem, który wygrał turniej rangi ATP 1000. W Miami pokonywał znacznie wyżej notowanych tenisistów, takich jak Denis Shapovalov (11. ATP), Milos Raonic (19. ATP), Stefanos Tsitsipas (5. ATP) czy Andriej Rublow (8. ATP). Wielki sukces na amerykańskich kortach zapewnił mu zarobek w wysokości ponad 300 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki dało kwotę prawie 1,2 mln złotych. Gdyby Hurkacz przegrał w finale, otrzymałby prawie o połowę mniej.

Co oczywiste, najwyższe nagrody można otrzymać za dobre wyniki osiągane w turniejach Wielkiego Szlema. Potwierdzeniem tego są zarobki z tegorocznej edycji Wimbledon. W turnieju tym Polak osiągnął życiowy sukces, dochodząc do półfinału, w którym przegrał z Matteo Berrettinim. Wcześniej pokonał m.in. Rogera Federera czy Daniła Miedwiediewa. Dzięki takiemu wynikowi stan jego konta powiększy się o 465 tys. funtów czyli prawie 2,5 mln złotych. W turnieju tym Polak osiągnął życiowy sukces, dochodząc do półfinału, w którym przegrał z Matteo Berrettinim. Wcześniej pokonał m.in. Rogera Federera czy Daniła Miedwiediewa.

Pod koniec września Polak triumfował również we Francji. Hurkacz był najlepszy podczas turnieju rangi ATP 250 w Metz zarówno w singlu, jak i deblu. Z tego tytułu otrzymał odpowiednio 41 tys. euro i 15 tys. euro (do podziału z Janem Zielińskim).

Awans Hurkacza w najnowszym rankingu ATP! Wielki turniej coraz bliżej

Hurkacz w TOP 10 najlepiej zarabiających tenisistów

W 2021 roku największą kwotę otrzymał jak dotąd Novak Djoković, który wygrywał w Australian Open, French Open, Wimbledonie i w turnieju w Belgradzie - 7,4 mln dolarów. Drugie miejsce zajmuje Danił Miedwiediew z kwotą 5,6 mln dolarów (wygrane w Marsylii, na Majorce, w US Open i Toronto), a trzecie Alexander Zverev - 3,5 mln dolarów (złoto olimpijskie, zwycięstwa w Acapulco, Madrycie i Cincinnati). Hubert Hurkacz zajmuje w tym zestawieniu 8. miejsce.

Novak Djoković (Serbia) - 7,4 mln dolarów Danił Miedwiediew (Rosja) - 5,6 mln dolarów Alexander Zverev (Niemcy) - 3,5 mln dolarów Stefanos Tsitsipas (Grecja) - 3,2 mln dolarów Matteo Berrettini (Włochy) - 3,0 mln dolarów Andrey Rublev (Rosja) - 2,7 mln dolarów Felix Auger-Aliassime (Kanada) - 1,9 mln dolarów Hubert Hurkacz (Polska) - 1,6 mln dolarów Jannik Sinner (Włochy) - 1,5 mln dolarów Aslan Karatsev (Rosja) - 1,5 mln dolarów

Kolejnym turniejem, na którym polski tenisista może zwiększyć swoje tegoroczne zarobki jest Indian Wells (4-17 października).