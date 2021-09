Trudny dzień Linette w Chicago! Gdzie i kiedy oglądać jej mecze Polek? [TRANSMISJA]

Magda Linette w tym tygodniu rozpoczyna rywalizację na turnieju WTA 500 w Chicago. Polka pojawi się na kortach zarówno w grze pojedynczej, jak i w deblu. Szczególnie pracowity będzie dla niej wtorek, kiedy to rozegra pojedynki w obu konkurencjach.

Linette zagra w singlu i deblu. Na korcie pojawią się też inne Polki

O godzinie 16:00 polska tenisistka (54. WTA) zmierzy się z Amerykanką Coco Vandeweghe (143. WTA). Starcie odbędzie się na korcie nr 1. W deblu z kolei Linette stworzy duet z Alicją Rosolską. Polki zmierzą się z Amerykankami Asią Muhammad i Jessiką Pegulą. Początek pojedynku zaplanowano na korcie nr 4 jako trzeci w kolejności od godz. 17:00 polskiego czasu.

We wtorek na kortach w Chicago pojawią się również inne polskie zawodniczki. Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch w pierwszej rundzie debla zagrają z Belgijkami - wracającą do tenisa Kim Clijsters i Kirsten Flipkens. Starcie to zaplanowano jako czwarte z rzędu od godziny 16:00 czasu polskiego na korcie nr 1.

Pojedynki z udziałem polskich tenisistek podczas turnieju WTA 500 w Chicago transmitowane będą na antenie Canal+ Sport 2.