Po najtrudniejszym okresie w karierze Naomi Osaka zaskoczyła wszystkich

Obecny sezon jest dla Naomi Osaki zdecydowanie najtrudniejszym momentem w karierze, choć na początku nic na to nie wskazywało. Jeszcze w lutym Japonka sięgnęła po swój drugi tytuł mistrzyni Australian Open. W finale 24-latka pewnie uporała się z Amerykanką Jennifer Brady i wydawało się, że ten sezon może należeć do niej, szczególnie że w tym roku w jej ojczyźnie odbywały się igrzyska olimpijskie.

Jednak po triumfie w Australian Open było już tylko gorzej. Na jaw wychodziły co raz to nowe wstrząsające fakty dotyczące japońskiej tenisistki. W czerwcu podczas wielkoszlemowego Roland Garros Osaka przekazała informację, że nie będzie brała udziału w konferencjach prasowych z obawy o swoje zdrowie psychiczne. Takie zachowanie spotkało się ze zdecydowaną odpowiedzią organizatorów, którzy zagrozili jej odpowiednią karą, a być może nawet dyskwalifikacją. Z tego powodu ostatecznie Japonka zdecydowała, że wycofuje się z turnieju, a w specjalnym oświadczeniu wyznała, że od triumfu w US Open w 2018 roku zmaga się z depresją.

Później Naomi Osaka wycofała się z kolejnego turnieju w Berlinie i przede wszystkim z kolejnego Wielkiego Szlema - Wimbledonu. W oficjalnym oświadczeniu miało to służyć lepszemu przygotowaniu do igrzysk olimpijskich, ale media były pewne, że ma to związek ze słabą kondycją psychiczną 24-latki. Zresztą pomimo rzekomego postawienia wszystkiego na występ na igrzyskach nie były one udane w wykonaniu Japonki. Reprezentantka gospodarzy pożegnała się z rywalizacją w Tokio przegrywając już w III rundzie z Czeszką Marketą Vondrousovą.

Osaka zapowiedziała rychły powrót

Po porażce na igrzyskach olimpijskich Osaka wystąpiła jeszcze w Cincinnati, gdzie odpadła już w II rundzie i na wielkoszlemowym US Open, gdzie została wyeliminowana w III rundzie. W obu tych występach dyspozycja Japonki pozostawiała wiele do życzenia i tenisistka postanowiła też, że wycofa się z październikowego turnieju Indian Wells Masters, w którym triumfowała w 2018 roku.

Japonka zapowiedziała jednocześnie, że w niedługim czasie wróci do gry. Osaka zrobiła to w programie telewizji HBO "The Shop". - Wiem, że jeszcze zagram i to już niedługo. Znowu czuję głód gry. Nie będzie dla mnie ważne, czy wygram, czy przegram. Najważniejsza będzie przyjemność, jaką będę czerpała z ponownej obecności na korcie - powiedziała Osaka.

- Kiedyś uwielbiałam rywalizację i mecze o stawkę mnie nakręcały. Im dłużej trwał mecz, tym większą przyjemność z niego czerpałam. Ale to się zmieniło. Przyszedł moment, w którym stres i nerwy brały górę. Gra w tenisa przestała mnie cieszyć. Jak się okazało, potrzebowałam przerwy, by znowu poczuć się sobą - dodała Japonka.