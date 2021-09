Iga Świątek jeszcze nigdy nie była tak wysoko w rankingu WTA! Historyczny awans

Rozstawiona z numerem pierwszym Iga Światek przegrała w sobotę w półfinale turnieju WTA 500 w Ostrawie z turniejową "czwórką" Marią Sakkari 4:6, 5:7. Na pomeczowej konferencji prasowej Polka została zapytana, czy jej taktyka na to spotkanie była prawidłowa. - Myślę, że tak. Bardzo niewiele brakowało, by odwrócić szalę na moją korzyść. W meczach przeciwko zawodniczkom ze ścisłej czołówki decydują drobne niuanse. Zwłaszcza gdy obie grałyśmy na świetnym poziomie. Maria od połowy sezonu prezentuje się coraz lepiej. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Wiem, jakie błędy popełniłam - mówiła Świątek.

Już kilka dni temu było pewne, że Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału awansuje na 4. pozycję w rankingu WTA bez względu na jej końcowy wynik w turnieju w Ostrawie. Na awans Polki w rankingu WTA wpłynęła strata 310 punktów przez Elinę Switolinę oraz fakt, że w tym tygodniu w turniejach tenisowych nie startuje Barbora Krejcikova, czyli dwóch tenisistek, które znajdowały się bezpośrednio przed nią w rankingu. W poniedziałek stało się to już oficjalne, po najnowszej aktualizacji rankingu WTA!

Świątek chociaż przez chwilę będzie mogła cieszyć się z najlepszego dotychczas wyniku w rankingu WTA. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie uda jej się utrzymać 4. miejsca, ponieważ w pierwszej połowie października odliczone jej zostaną punkty z zeszłorocznego Rolanda Garrosa, który Polka wygrała. Tym samym odliczone od jej dorobku zostaną aż dwa tysiące punktów. Wówczas Świątek powinna być klasyfikowana w drugiej dziesiątce rankingu WTA.

Czołówka rankingu WTA: