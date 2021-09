Iga Świątek bije rywalki na głowę. Fenomen i rekordowe wyniki. "Zakochałem się"

Iga Świątek cieszy się coraz większym zainteresowaniem kibiców. I to nie tylko z Polski, ale i na całym świecie. Widać to po słupkach oglądalności w telewizji i wyświetleniach w internecie.

REKLAMA

Najwięcej wyświetleń tylko z Igą Świątek

Użytkownik Twittera Juan Ignacio Astaburuaga przeanalizował, które spotkania z cyklu WTA (nie licząc wielkoszlemowych) były najchętniej oglądane na portalu YouTube w 2021 roku. Dwa pierwsze miejsca dla pojedynków z udziałem Igi Świątek. Łącznie na 20 wyróżnionych spotkań w aż sześciu wystąpiła polska tenisistka.

Zobacz wideo "Nie wymagajmy od Igi Świątek, żeby za każdym razem była superpoważna i superskupiona"

Na samym szczycie jest film z finału turnieju w Rzymie. Iga Świątek pokonała wtedy aktualną trzecią rakietę świata Karolinę Pliskovą. I to w jakim stylu - 6:0, 6:0! Taka dominacja na tym poziomie rozgrywek jest niezwykle rzadka. Wyjątkowe zwycięstwo Polki zobaczyło dotychczas na Youtubie 415 tys. osób. Sto tysięcy mniej wyświetleń ma jej półfinałowy mecz z Rzymu przeciwko Cori Gauff. Nasza zawodniczka pokonała nastoletnią Amerykankę 7:6, 6:3.

W czołowej "20" najchętniej oglądanych spotkań są także pojedynki Igi Świątek z Belindą Bencić (finał w Adelajdzie), z Jil Teichmann (półfinał w Adelajdzie), z Garbine Muguruzą (trzecia runda w Dubaju) oraz z Ash Barty (trzecia runda w Madrycie). Tylko w pięciu z 20 najczęściej wyświetlanych na Youtubie meczach nie wystąpiła jedna z następujących tenisistek: Iga Świątek, Naomi Osaka, Cori Gauff, Bianca Andreescu.

"Iga należy teraz do mainstreamu", "Aż 415 tys. osób było świadkami morderstwa w Rzymie. Niesamowite", "Iga Świątek ma coraz więcej fanów na całym świecie" - to tylko niektóre z komentarzy.

Oglądalność rośnie

Znakomite wyniki oglądalności w internecie spotkań z udziałem Igi Świątek to z pewnością duża zasługa polskich kibiców. Nasi fani pokochali 20-latkę z Raszyna. Wielu z nich śledzi jej poczynania od początku przygody z dorosłym tenisem w 2019 roku. Prawdziwa moda na Świątek zaczęła się oczywiście po jej triumfie w Roland Garros. Jak informowały Wirtualne Media, zeszłoroczny finał w Paryżu z udziałem Polki i Amerykanki Sofii Kenin oglądało łącznie w telewizji ponad 2,5 mln Polaków. Spotkanie było transmitowane w TVN i Eurosporcie 1. Można sobie tylko wyobrazić, jaki wynik padłby w sytuacji, gdyby finałowy pojedynek pokazywała szeroko dostępna Telewizji Publiczna.

W Polsce mecze w ramach turniejów WTA (z wyłączeniem Wielkich Szlemów) transmituje w tym roku Canal Plus. Stacja notowała największe rekordy przy okazji największych sukcesów Świątek. W lutym Polka wygrała turniej w Adelajdzie. Finał z Belindą Bencić zobaczyło wtedy w Canal Plus 150 tys. osób. Jej majowe zwycięstwo w Rzymie oglądało już 200 tys. osób. To świetne wyniki, biorąc pod uwagę kodowany kanał i polskie realia.

Miłość polskich kibiców

Ostatnie występy w Ostrawie miały dla Igi Świątek wyjątkowe znaczenie. Turniej odbywał się bardzo blisko naszej granicy, wielu polskich kibiców dopingowało ją z trybun. - To było niesamowite. Myślę, że na widowni było nawet więcej Polaków niż Czechów. Czułam wsparcie. Nawet jak przegrywałam dziś, czułam, że kibice wspierają mnie. Dziękowali za występ w całym turnieju. To najlepsze uczucie, jakie może mieć zawodnik. Jestem im za to bardzo wdzięczna - przyznała na pomeczowej konferencji prasowej tenisistka.

A pamiętajmy, że w tym roku do Polski wrócił na co najmniej pięć lat turniej rangi WTA. Pod koniec lipca w Gdyni odbyła się pierwsza edycja imprezy. Iga Świątek nie mogła wystąpić, bo w tym czasie przygotowywała się do igrzysk w Tokio. Niewykluczone, że 20-latka pojawi się nad polskim morzem w przyszłym roku. Tym bardziej że turniej w Gdyni organizuje firma, na której czele stoi jej ojciec Tomasz Świątek. Impreza powstała na fali rosnącej popularności tenisa po ostatnich sukcesach tenisistki z Raszyna.

"Jeszcze nigdy nie walczyłem z takim żulem". Mistrz KSW gwiazdą gali Fame MMA

Popularny filmik

Nie tylko polscy kibice kochają Igę Świątek. Na Youtubie już ponad 15 mln internautów zobaczyło 10-sekundowy filmik z ostatniego Wimbledonu z udziałem Polki. Świątek serwuje, rywalka odgrywa, sędzia wywołuje aut po podaniu, a nasza tenisistka odbija piłkę nogą w kierunku chłopca do podawania piłek. - Niezłe uderzenie - przyznał brytyjski komentator tamtego spotkania. - "Lepiej niż cała reprezentacja Polski z wyłączeniem Roberta Lewandowskiego", "Zakochałem się w niej i jej zagraniu", "Technika jak Robert Lewandowski" - czytamy w komentarzach. Filmik pochodzi z meczu czwartej rundy, w którym Iga Świątek przegrała z Ons Jabeur.

Popularność spotkań z udziałem Igi Świątek to także element szerszego trendu związanego z coraz większym zainteresowaniem kobiecym tenisem. Stacja ESPN poinformowała, że ostatni finał US Open kobiet przyciągnął więcej widzów niż finał panów. W szczytowym momencie pojedynek Emmy Raducanu z Leyhlą Fernandez oglądało 3,4 mln osób (średnio 2,44 mln). Mecz Novaka Djokovicia z Daniłem Miedwiediewem śledziło maksymalnie 2,7 mln (średnio 2,05 mln). I to mimo że w żeńskim finale spotkały się dwie nastolatki, nieznane przed US Open szerszej publiczności, a gdy Djoković podchodził do meczu z Miedwiediewem, miał szansę na zdobycie klasycznego Wielkiego Szlema.

Hubert Hurkacz przebił Rafaela Nadala. Kapitalny sezon Polaka