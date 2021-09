Hubert Hurkacz przebił Rafaela Nadala. Kapitalny sezon Polaka

W niedzielnym finale turnieju ATP we francuskim Metz Hubert Hurkacz pewnie pokonał Hiszpana Pablo Carreno Bustę (ATP 16) 7:6, 6:3. Dla polskiego tenisisty był to czwarty wygrany turniej w karierze i trzeci w sezonie 2021. Wcześniej Hurkacz wygrywał na początku sezonu na Florydzie - w Delray Beach i Miami.

Hurkacz lepszy od Nadala. Więcej wygrało tylko czterech

Trzy turniejowe zwycięstwa Huberta Hurkacza w sezonie 2021 to piąty najlepszy wynik w świecie męskiego tenisa. Więcej wygranych turniejów w bieżącym roku mają na swoim koncie tylko czterej tenisiści. O ile nazwiska Novaka Djokovicia, Daniiła Miedwiediewa i Alexandra Zvereva, czyli zdecydowanie najlepszych zawodników tego sezonu, nikogo pod tym względem nie zdziwią, tak nazwisko Norwega Caspera Ruuda już tak.

Tym bardziej że mniej wygranych turniejów zaliczył wielki Rafael Nadal, który już zakończył swój sezon, w którym odniósł dwa turniejowe zwycięstwa.

Dwa wygrane finały Hurkacza w kilka godzin! Kapitalny dzień Polaka

Hurkacz coraz bliżej ATP Finals

24-letni Hubert Hurkacz w poniedziałek awansuje na 12. miejsce w rankingu ATP, w którym wyprzedzi Kanadyjczyka Denisa Shapovalova. Ponadto tenisista z Wrocławia jest coraz bliżej zapewnienia sobie udziału w kończącym sezon turnieju ATP Finals, który zostanie rozegrany w dniach 14-21 listopada w Turynie.

W rankingu ATP Race Polak awansował na ósmą pozycję, spychając na dziewiątą Norwega Caspera Ruuda. W zasięgu Hurkacza pozostaje siódmy Rafael Nadal, który ma o 240 punktów więcej. Ale nawet jeśli nie udałoby się wyprzedzić znakomitego Hiszpana, to i tak nie planuje on wystąpić w Turynie. W związku z tym nawet dziewiąte miejsce w rankingu ATP Race powinno dać przepustkę do turnieju dla najlepszych ośmiu zawodników sezonu, a nad dziesiątym Felixem Augerem-Aliassime Hurkacz ma już 430 punktów przewagi.

Już w poniedziałek rusza turniej ATP w amerykańskim San Diego, w którym Hurkacz jest rozstawiony z numerem 5. i w pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantem. Póki co, nie wiadomo jednak, czy polski tenisista zdoła się tak szybko przenieść na inny kontynent, aby przystąpić do rywalizacji.