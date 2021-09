Awans Hurkacza w najnowszym rankingu ATP! Wielki turniej coraz bliżej

To był dzień Huberta Hurkacza. W niedzielę polski tenisista pokonał brązowego medalistę z Tokio Pablo Carreno-Bustę (7:6, 6:3). A we wcześniejszych trzech spotkaniach, które doprowadziły go do tego finału - z Lucasem Pouille, Andym Murrayem oraz Peterem Gojowczykiem - też nie stracił seta. To nie wszystko, bo na koniec dnia wygrał jeszcze dwa kolejne sety - w parze z Janem Zielińskim pokonał w finale debla Hugo Nysa i Arthura Rinderknecha (7:5, 6:1).

Hubert Hurkacz awansował w rankingu ATP

Hurkacz po sukcesie w Metz awansował na 12. miejsce w rankingu ATP, który opublikowany zostanie w poniedziałek. Polak przeskoczy Kanadyjczyka Denisa Shapovalova, liderem pozostanie Novak Djoković. To nie jest jedyny awans Hurkacza, bo awansował też rankingu ATP Race. Na jego podstawie tenisiści kwalifikują się do kończącego sezon Turnieju Mistrzów. W Turynie zagra ośmiu najlepszych w tym roku. Hurkacz jest coraz bliżej zapewnienia sobie prawa udziału w imprezie.

Tak będzie wyglądał nowy ranking ATP World Tour

1. Novak Djoković (Serbia) 12133 pkt

2. Daniił Miedwiediew (Rosja) 10575

3. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 8350

4. Alexander Zverev (Niemcy) 7760

5. Andriej Rublow (Rosja) 6130

6. Rafael Nadal (Hiszpania) 5815

7. Matteo Berrettini (Włochy) 5173

8. Dominic Thiem (Austria) 4995

9. Roger Federer (Szwajcaria) 3765

10. Casper Ruud (Norwegia) 3440

11. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3368

12. Hubert Hurkacz (Polska) 3333

13. Denis Shapovalov (Kanada) 3265

14. Jannik Sinner (Włochy) 2895

15. Diego Schwartzman (Argentnyna) 2800

A tak od poniedziałku ranking ATP Race

1. Novak Djoković* (Serbia) 8370 pkt

2. Daniił Miedwiediew* (Rosja) 6380

3. Stefanos Tsitsipas* (Grecja) 5470

4. Alexander Zverev* (Niemcy) 4915

5. Andriej Rublow (Rosja) 4030

6. Matteo Berrettini (Włochy) 3955

7. Rafael Nadal (Hiszpania) 2985

8. Hubert Hurkacz (Polska) 2755

9. Casper Ruud (Norwegia) 2675

10. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2320

* Djoković, Miedwiediew, Tsitsipas i Zverev mają już zapewniony występ w tegorocznym mastersie, który w Turynie rozegrany zostanie od 14 do 21 listopada