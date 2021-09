Hurkacz zgarnął wszystko, co się dało. Ile zarobił za dwa wygrane finały w Metz?

Hubert Hurkacz bardzo dobrze zaprezentował się w halowym turnieju w Metz. W meczach z Lucasem Pouille, Andym Murrayem oraz Peterem Gojowczykiem nie stracił seta. W niedzielnym finale był podobnie, gdzie pokonał brązowego medalistę z Tokio Pablo Carreno-Bustę (7:6, 6:3). A kilka godzin później w parze z Janem Zielińskim pokonali w finale debla Hugo Nysa i Arthura Rinderknecha (7:5, 6:1).

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie wymagajmy od Igi Świątek, żeby za każdym razem była superpoważna i superskupiona"

Gwiazdorzy nie zagrają, bo nie chcą się szczepić. "Realizują plan szatana"

Hurkacz już za samą grę w finale miał zagwarantowane 29 500 euro. Dzięki wygranej zarobił 41 145 euro. Jako że turniej w Metz był rangi 250, pula nagród nie była tak okazała, jak w przypadku turniejów wielkoszlemowych. W tym roku wynosiła 419 tys. euro. Dla porównania zwycięzca niedawno zakończonego US Open zarobił 2,5 mln dolarów.

W niedzielę Hurkacz zgarnął jednak całą pulę. Wygrał w Metz wszystko, co było do wygrania, bo dołożył do tego jeszcze nagrodę za zwycięstwo w deblu: 15 360 euro do podziału z Janem Zielińskim.

Wyjątkowy sukces Hurkacza

- To był bardzo dobry turniej w wykonaniu Huberta. W finale też grał świetnie. Pamiętajmy, że Carreno-Busta zabrał nie tak dawno medal Novakowi Djokoviciowi w Tokio, ogrywając go w meczu o brąz. Hiszpan od lat należy do czołówki. Jest bardzo regularny, ale Polakowi pomagał serwis, dawał dużo pewności - mówi w rozmowie ze Sport.pl Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

To czwarty w karierze tytuł Hurkacza na poziomie głównych rozgrywek ATP, a trzeci w tym roku. W styczniu wygrał w Delrey Beach, w marcu w Miami, a teraz w Metz. Po pierwszy tytuł sięgnął dwa lata temu w Winston-Salem. Sukces w niedzielę jest tym cenniejszy, że tenisista z Wrocławia pierwszy raz wygrał imprezę rozgrywaną poza USA. Nigdy wcześniej nie prezentował się też tak dobrze w hali.

- Na tle innych zawodników z czołówki Hubert stał się bardzo solidny. Widać to było we wszystkich jego meczach w Metz. Nie jest showmanem na korcie, wyjątkowo spektakularnym tenisistą, ale gra równo. To się odbija na wynikach, na rankingu. Trzeba to doceniać. W polskim tenisie byli już showmani, przyszedł czas na zawodnika solidnego. Solidność, solidności i jeszcze raz solidność. To cenne - zauważa Romer.

Szczere wyznanie Igi Świątek po porażce. "Może to być kontrowersyjne, co powiem"

ATP w Metz. Pula nagród:

Zwycięzca - 41 145 euro

Finalista - 29 500 euro

Półfinalista - 21 000 euro

Ćwierćfinalista - 14 000 euro

2. runda - 9000 euro

1. runda - 5415 euro

Hurkacz po sukcesie w Metz awansował na 12. miejsce w rankingu ATP i ósme w rankingu ATP Race. Na podstawie tego drugiego zestawienia tenisiści kwalifikują się do kończącego sezon Turnieju Mistrzów. W Turynie zagra ośmiu najlepszych tenisistów tego roku. Polak jest coraz bliżej zapewnienia sobie prawa udziału w imprezie.