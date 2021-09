Hubert Hurkacz w finale ATP w Metz! Znakomite zwycięstwo Polaka

Hubert Hurkacz po kilku tygodniach przerwy wrócił do rywalizacji w ATP Tour. Jego kolejnym przystankiem po US Open jest turniej halowy w Metz. Swój pierwszy mecz Polak rozegrał w czwartek i pokonał w nim Francuza Lucasa Pouille 6:2, 6:3. W piątek natomiast 24-latek zmierzył się z Brytyjczykiem Andym Murrayem. Tym razem również górą był nasz tenisista, który wygrał 7:6(7:4), 6:3 i awansował do półfinału.

W sobotę Hubert Hurkacz pokazał się z bardzo dobrej strony i pokonał 32-letniego Niemca Petera Gojowczyka w dwóch setach i awansował do niedzielnego finału turnieju. - Gojowczyk to rywal dużo mniej znany i utytułowany niż Murray. To nie jest wielkie nazwisko, ale to może być trudniejszy rywal. Moim zdaniem tak będzie, myślę, że półfinał z Gojowczykiem może być dla Huberta nawet trudniejszy od ewentualnego finału - przewidywał przed finałem komentator tenisa - Dawid Olejniczak.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, a obaj tenisiści pewnie wygrywali swoje podanie. Decydujący moment pierwszej partii miał miejsce w jej ostatnim, dziesiątym gemie. Przy serwisie Niemca doszło do bardzo zaciętej gry na przewagi, w której minimalnie lepszy okazał się Hurkacz, który dzięki temu zwyciężył w całym secie 6:4.

Druga partia rozpoczęła się za to od jedynego w tym meczu przełamania Niemca. Gdy wydawało się, że Gojowczyk zmierza do zwycięstwa w drugim secie, Hurkacz zdołał się w połowie partii przebudzić. Ze stanu 2:4 doprowadził do 5:4 i grał bardzo pewnie przy własnym serwisie. Choć Gojowczyk zdołał wyrównać na 6:6, o zwycięstwie w drugiej partii zadecydował tie-break, a w nim zdecydowanie lepszy był Hurkacz, który zwyciężył 7:4 i mógł cieszyć się z awansu do finału.

Gojowczyk to triumfator turnieju w Metz z 2017 roku. Pokonał wtedy w finale Francuza Benoita Paire i jak do tej pory jest to jego jedyny triumf w turnieju ATP Tour. Hubert Hurkacz mierzył się z Niemcem tylko raz - w I rundzie wielkoszlemowego US Open w 2020 roku. Polak wygrał wtedy 6:3, 6:4, 6:4.

Hurkacz w finale zagra ze zwycięzcą pary Gael Monfils - Pablo Carreno-Busta. Początek tego meczu o godzinie 15.45