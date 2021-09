Kiedy i gdzie oglądać półfinał Hubert Hurkacz - Peter Gojowczyk? [TRANSMISJA]

Hubert Hurkacz po kilku tygodniach przerwy wrócił do rywalizacji w ATP Tour. Jego kolejnym przystankiem po US Open jest turniej halowy w Metz. Swój pierwszy mecz Polak rozegrał w czwartek i pokonał w nim Francuza Lucasa Pouille 6:2, 6:3. W piątek natomiast 24-latek zmierzył się z Brytyjczykiem Andym Murrayem. Tym razem również górą był nasz tenisista, który wygrał 7:6(7:4), 6:3 i awansował do półfinału.

Ciężkie zadanie Huberta Hurkacza. Triumfator z 2017 roku na drodze do finału

W półfinale Huberta Hurkacza czeka kolejne trudne zadanie. Rywalem Polaka w walce o finał turnieju w Metz będzie 101. tenisista rankingu ATP - Peter Gojowczyk. Niemiec w ćwierćfinale pokonał Amerykanina Marcosa Girona 3:6, 6:1, 6:3. Wcześniej wygrał natomiast 6:3, 7:6 (7:2) z Rosjaninem Karenem Chaczanowem i 6:2, 3:6, 6:4 z Francuzem Antoinem Hoangiem.

"Półfinał może być dla Huberta Hurkacza nawet trudniejszy od ewentualnego finału"

Gojowczyk to triumfator turnieju w Metz z 2017 roku. Pokonał wtedy w finale Francuza Benoita Paire i jak do tej pory jest to jego jedyny triumf w turnieju ATP Tour. Huber Hurkacz mierzył się z Niemcem tylko raz - w I rundzie wielkoszlemowego US Open w 2020 roku. Polak wygrał wtedy 6:3, 6:4, 6:4.

Gdzie i kiedy oglądać występ Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Metz?

Spotkanie półfinałowe Huberta Hurkacza z Peterem Gojowczykiem odbędzie się w sobotę 25 września. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie około godziny 14:00. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenach Polsatu Sport oraz online w aplikacji Ipla TV. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.