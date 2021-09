Kiedy i gdzie oglądać półfinał Iga Świątek - Maria Sakkari? [TRANSMISJA]

Iga Świątek wróciła po kilku tygodniach przerwy do rywalizacji w WTA Tour. Jej kolejnym przystankiem po US Open jest turniej halowy w Ostrawie. Swój pierwszy mecz Polka rozegrała we wtorek i pokonała w nim Kazaszkę Juliję Putincewą 6:4, 6:4. W piątek natomiast 20-latka zmierzyła się z Rosjanką Jeleną Rybakiną. Tym razem również górą była nasza tenisistka, która wygrała 7:6(7:5), 6:2 i awansowała do półfinału.

Ciężkie zadanie Igi Świątek. Pogromczyni z Paryża rywalką w półfinale

W półfinale Igę Świątek czeka zdecydowanie trudniejsze zadanie niż w poprzednich rundach. Rywalką Polki w walce o finał turnieju w Ostrawie będzie 12. tenisistka rankingu WTA - Maria Sakkari. Greczynka w ćwierćfinale bez większych problemów pokonała Czeszkę Terezę Martincovą 7:5, 6:3. Wcześnie wygrała natomiast 6:4, 6:2 z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

Maria Sakkari to bardzo niewygodna rywalka, o czym Iga Świątek przekonała się już w trakcie tegorocznego Roland Garros. Greczynka obdarła Polkę z marzeń o obronie tytułu z 2020 roku i pokonała ją w ćwierćfinale 6:4, 6:4. Było to jedyne jak do tej pory spotkanie obu tenisistek. Na domiar złego najbliższa rywalka polskiej tenisistki w dalszym ciągu prezentuje wyśmienitą dyspozycję. Z zakończonego niedawno US Open wyeliminowała ją dopiero w półfinale późniejsza triumfatorka Emma Raducanu.

Gdzie i kiedy oglądać występ Igi Świątek w półfinale turnieju w Ostrawie?

Spotkanie ćwierćfinałowe Igi Świątek z Marią Sakkari odbędzie się w sobotę 25 września. Obie tenisistki powinny pojawić się na korcie około godziny 14:00. Transmisję wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Family oraz online w aplikacji Canal + Online. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.