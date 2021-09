Magda Linette może trafić na Igę Świątek! Gdzie i kiedy oglądać jej mecz o ćwierćfinał? [TRANSMISJA]

91 minut - tyle czasu potrzebowała Magda Linette, aby awansować do drugiej rundy turnieju WTA w Ostrawie. Zawodniczka z Poznania na początek zmagań pokonała 6:2, 7:6 Francuzkę Oceanę Dodin. Linette w trakcie pierwszego seta popisała się kapitalnym półwolejem bez patrzenia na drugą stronę kortu. 29-latka dostała się do turnieju głównego WTA w Ostrawie dzięki kwalifikacjom, gdzie straciła zaledwie cztery gemy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie wymagajmy od Igi Świątek, żeby za każdym razem była superpoważna i superskupiona"

Magda Linette walczy o ćwierćfinał turnieju w Ostrawie. Czeka na nią Iga Świątek

Rywalką Magdy Linette w drugiej rundzie turnieju WTA w Ostrawie będzie Jelena Rybakina z Kazachstanu. Tenisistka rozstawiona z numerem siódmym w pierwszym meczu pokonała 6:1, 6:3 Rosjankę Weronikę Kudermietową. Kazaszka w trakcie spotkania posłała sześć asów, czterokrotnie uniknęła przełamania przez rywalkę i sama przełamała ją pięciokrotnie. Linette zagra z Rybakiną po raz pierwszy w historii.

Mecz z 16. zawodniczką światowego rankingu nie będzie jedynym, który Magda Linette zagra na kortach w Ostrawie. Polka w duecie z Bernardą Perą powalczy o półfinał debla z parą Astra Sharma (Australia) - Rosalie van der Hoek (Holandia). Ten mecz zostanie rozegrany jako drugi w kolejności na korcie numer 1 od godziny 14:00.

Jeżeli Magda Linette zdoła awansować do ćwierćfinału turnieju w Ostrawie, to trafi na Igę Świątek. Tenisistka z Raszyna miała wolny los w pierwszej rundzie, a w drugiej rundzie wygrała 6:4, 6:4 z Juliją Putincewą. "Gdyby doszło do polskiego meczu, to presja na Idze będzie większa. Broniłaby pozycji numer 1 w kraju. A skądinąd wiemy, że Magda najlepiej spisuje się w meczach z wysoko notowanymi rywalkami" - mówił na łamach Sport.pl Michał Lewandowski, komentator i trener tenisa.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Magdy Linette w Ostrawie?

Spotkanie Magdy Linette z Jeleną Rybakiną w drugiej rundzie turnieju WTA w Ostrawie odbędzie się w czwartek 23 września o godzinie 12:00 na korcie centralnym. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Canal+ Sport, na platformie player.pl oraz na stronie internetowej ogladaj.canalplus.com.