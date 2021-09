Hubert Hurkacz wraca na kort po US Open! Gdzie i kiedy oglądać mecz Polaka w Metz? [TRANSMISJA]

Hubert Hurkacz po raz ostatni był widziany na korcie trzy tygodnie temu podczas wielkoszlemowego US Open. Turniej w Nowym Jorku nie był jednak dla Polaka zbyt udany. Nasz tenisista w I rundzie turnieju pokonał Białorusina Jegora Gierasimowa, ale już w drugiej został wyeliminowany przez Włocha Andreasa Seppiego.

Hubert Hurkacz rozpoczyna turniej w Metz. Nie przegrał jeszcze ze swoim rywalem

Po trzech tygodniach przerwy od startów Hubert Hurkacz wrócił do rywalizacji. Polak startuje w turnieju ATP w Metz zarówno w deblu jak i w singlu. Rywalizację w grze podwójnej nasz tenisista rozpoczął już we wtorek. W parze z innym Polakiem - Janem Zielińskim pokonali najpierw we wtorek polsko-słowacką parę Szymon Walkow - Igor Zelenay, a w środę parę austriacką Oliver Marach - Philipp Oswald.

Hubert Hurkacz poznał pierwszego rywala w turnieju w Metzu

W czwartek natomiast Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację w grze pojedynczej od II rundy, ponieważ jest rozstawiony z "jedynką". Jego pierwszym rywalem będzie Francuz Lucas Pouille, który w I rundzie pokonał Kanadyjczyka Braydena Schnura 3:6, 6:4, 6:4.

Czwartkowy mecz będzie już w sumie czwartym pojedynkiem obu tenisistów. Wcześniej za każdym razem górą był Hubert Hurkacz. Po raz ostatni spotkali się we wrześniu 2019 roku na turnieju ATP w Tokio. Polak wygrał tamto spotkanie 6:4, 6:3.

Gdzie i kiedy oglądać pierwszy mecz Huberta Hurkacza na turnieju ATP w Metz?

Pojedynek Huberta Hurkacza z Lucasem Pouille w II rundzie turnieju ATP w Metz odbędzie się w czwartek 23 września. Obaj tenisiści powinni pojawić się na korcie około godziny 16:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport News oraz online w aplikacji Polsat Box Go.