Iga Świątek tak wysoko jeszcze nie była! Rekordowa pozycja Polki w rankingu WTA

To był pierwszy mecz Igi Świątek po wielkoszlemowym US Open. Po raz pierwszy w swojej karierze w turnieju WTA Świątek jest w Ostrawie zawodniczką rozstawioną z numerem 1. Pierwszy set padł jednak łupem Świątek, która przy stanie 4:4 zdobyła aż osiem punktów z rzędu. Złapała swój dobry rytm w ataku i popisała się kilkoma naprawdę efektownymi zagraniami. Drugi set był bardzo wyrównany, a obie tenisistki zgodnie wygrywały swoje podanie. Szczególnie efektowna była ucieczka Kazaszki ze stanu 0:40 przy prowadzeniu Świątek 3:2. Putincewa zdobyła pięć kolejnych punktów i doprowadziła do remisu. Przy stanie 4:4 to z kolei Polka musiała się dwukrotnie bronić przed przełamaniem, ale zrobiła to w fantastycznym stylu. Zdobyła przewagę nad przeciwniczką i zakończyła spotkanie 6:4, 6:4.

Iga Świątek wyżej niż kiedykolwiek w rankingu WTA. Polka wyprzedzi m.in. Barborę Krejcikovą

W najnowszym zestawieniu zaktualizowanym w poniedziałek przez WTA Iga Świątek znalazła się na 6. miejscu. Wygrana w Ostrawie sprawia, że 20-latka znajdzie się w najlepszej piątce światowego rankingu, a dokładniej na 4. miejscu! Na awans Polki w rankingu WTA wpływa strata 310 punktów przez Elinę Switolinę oraz fakt, że w tym tygodniu w turniejach tenisowych nie startuje Barbora Krejcikova.

Świątek chociaż przez chwilę będzie mogła cieszyć się z najlepszego dotychczas wyniku w rankingu WTA. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie uda jej się utrzymać 4. miejsca, ponieważ w najbliższych tygodniach odliczone jej zostaną punkty z zeszłorocznego Rolanda Garrosa. Sytuacja ta dotyczy także reszty stawki.

Iga Świątek czeka na Magdę Linette. Kto byłby faworytką polskiego ćwierćfinału? "Trzymajmy kciuki"

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Ostrawie Iga Świątek zmierzy się z inną Polką Magdą Linette lub Kazaszką Jeleną Rybakiną, które zagrają o awans do najlepszej ósemki w czwartek.