Co za akcja Igi Świątek! "Pięć gwiazdek" od WTA! Zagranie turnieju! [WIDEO]

W środę Iga Świątek pokonała Kazaszkę Julię Putincewą 6:4, 6:4 w meczu II rundy turnieju w Ostrawie i awansowała do ćwierćfinału tej imprezy. To był pierwszy mecz Polki po wielkoszlemowym US Open. Mecz niełatwy, ale zakończony w stylu godnym zawodniczki rozstawionej z numerem 1, którą jest Świątek w Ostrawie.

"Tak się broni Iga Świątek!". Kapitalna akcja Polki

Poza krótkimi fragmentami mecz Świątek z 49. w światowym rankingu Putincewą był niezwykle wyrównany, a Polce momentami trudno było sforsować bardzo ofiarną defensywę w wykonaniu reprezentantki Kazachstanu. W drugim secie to jednak Iga Świątek zaprezentowała fenomenalną akcję w defensywie, która śmiało może kandydować do miana zagrania turnieju.

Nieprzekonujące pójście do siatki w wykonaniu Polki sprawił, że została ona efektownie przelobowana przez rywalkę. I choć piłka spadła praktycznie w sam narożnik, Świątek zdołała ją genialnie odegrać przez plecy, trafiając w samą linię boczną! W ten sposób szósta zawodniczka świata przejęła inicjatywę w wymianie, którą zakończyła efektownym atakiem. "Tak się broni Iga Świątek" - napisano na oficjalnym profilu telewizji Canal+ Sport. Oficjalne konto WTA z kolei przyznało akcji Polki pięć gwiazdek!

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Ostrawie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linette lub Jeleną Rybakiną. Mecz Polki z Kazaszką zostanie rozegrany w czwartek.