Niewiarygodne zagranie Hurkacza! "Tak się cieszę, że to nagrałeś" [WIDEO]

Do wyjątkowo efektownej akcji doszło w końcówce meczu. Polacy Hubert Hurkacz/Jan Zieliński prowadzili wówczas z Austriakami: Oliverem Marachem i Philippem Oswaldem 6:3, 5:3. W dziewiątym gemie serwował Oswald.

Co za zagranie Hurkacza!

Po jego podaniu doszło do bardzo efektownej akcji. Wszyscy tenisiści grali trudne piłki. Pod koniec wymiany wydawało się, że wygrają ją Austriacy, bo Oswald zagrał przeciw nogom Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy polski tenisista pokazał wtedy niesamowitą sprawność. Odegrał wolejem za plecami, tyłem do kortu i trafił tuż przed końcową linią kortu. Hurkacz z radości aż podniósł ręce do góry, a publiczność głośno klaskała.

Jeden z internautów skomentował to zagranie: "Tak się cieszę, że to nagrałeś".

Hubert Hurkacz i Jan Zieliński awansowali do półfinału. Pokonali rozstawiony z numerem trzecim duet: Oliver Marach-Philipp Oswald 6:3, 6:4. Polacy w swoim drugim meczu w turnieju kontynuowali znakomite statystyki serwisowe. Znów ani razu nie dali się przełamać. W pierwszym secie już w czwartym gemie odebrali za to serwis Austriakom i to wystarczyło do zwycięstwa. W siódmym gemie Polacy obronili bowiem dwa break-pointy.