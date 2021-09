Zwycięski powrót Świątek po US Open! Polka już w ćwierćfinale

Iga Świątek pokonała Kazaszkę Julię Putincewą 6:4, 6:4 w meczu II rundy turnieju w Ostrawie i awansowała do ćwierćfinału tej imprezy. To był pierwszy mecz Polki po wielkoszlemowym US Open.

3 Fot. Elise Amendola / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl