Hurkacz w półfinale debla. 19 gemów serwisowych wygranych z rzędu

Hubert Hurkacz wraz z Janem Zielińskim w I rundzie zagrali bardzo dobrze i pokonali duet: Szymon Walków-Igor Zelenay 6:3, 6:3, nie tracąc w meczu ani razu swojego podania, a trzy razy przełamując rywali.

Kapitalna dyspozycja serwisowa Polaków

Hurkacz/Zieliński w ćwierćfinale nie mieli łatwego zadania. Zmierzyli się bowiem z rozstawionymi z numerem trzecim, doświadczonymi austriackimi deblistami: 41-letnim Oliverem Marachem i sześć lat od niego młodszym Philippem Oswaldem. Marach w swojej karierze wygrał w grze podwójnej Australian Open w 2018 roku i dotarł do finału Rolanda Garrosa (2018) i Wimbledonu (2017). Wtedy jednak grał w parze z Chorwatem Mate Paviciem, który jest aktualnie numerem jeden rankingu deblistów.

Hurkacz/Zieliński w swoim drugim meczu w turnieju kontynuowali znakomite statystyki serwisowe. Znów ani razu nie dali się przełamać. W pierwszym secie już w czwartym gemie odebrali za to serwis Austriakom i to wystarczyło do zwycięstwa. W siódmym gemie Polacy obronili bowiem dwa break-pointy.

W drugiej partii kontynuowali swoją znakomitą dyspozycję w swoich gemach serwisowych. W pięciu takich gemach w tym secie stracili zaledwie trzy punkty. Hurkacz/Zieliński wygrali aż 93 proc. punktów po pierwszym (rywale 74 proc.) i aż 71 po drugim podaniu (55 proc.). W sumie w tym turnieju wygrali już 19 gemów serwisowych z rzędu.

W półfinale Hurkacz/Zieliński zmierzą się ze zwycięzcami pojedynku: Henri Kontinen/Ben McLachlan (Finlandia, Japonia) - Gregoire Barrere/Lucas Pouille (obaj Francja). Ci pierwsi są rozstawieni w imprezie z numerem jeden.