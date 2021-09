Znamy drabinkę Hurkacza w turnieju w Metzu. Na drodze były nr 1 rankingu ATP

Hubert Hurkacz w drugiej części sezonu nie zachwyca formą. Na początku września najlepszy polski tenisista odpadł w drugiej rundzie US Open po porażce z doświadczonym Włochem Andreasem Seppim (87. ATP) 6:2, 4:6, 4:6, 6:7.

Hurkacz - Murray o półfinał?

Słabsza forma Hurkacza sprawiła, że zawodnik nie jest pewny udziału ATP Finals, w którym wystąpi ośmiu najlepszych tenisistów minionego roku. W tym momencie zawodnik zajmuje dziewiąte miejsce z 2460 punktami i ma 170 punktów straty do ósmego Norwega Caspera Ruuda.

Hurkacz musi zatem walczyć o kolejne rankingowe punkty. Na początek Polak wystąpi w turnieju ATP 250 w Metz. W przypadku wygranej Polak dopisałby do rankingu ATP 250 punktów, za porażkę w finale 150 punktów, a za udział w półfinale 90 punktów.

Hurkacz uznawany jest za faworyta do zwycięstwa w turnieju, gdyż jest najwyżej rozstawionym zawodnikiem. Z numerem "2" rozstawiony jest Hiszpan Pablo Carreno-Busta (16. ATP), a z trójką Francuz Gael Monfils (20. ATP).

W I rundzie Polak ma wolny los. Wiadomo już, że w 1/8 finału Polak zmierzy się w czwartek ze zwycięzcą środowego pojedynku: Lucas Pouille (Francja, 142. ATP) - Brayden Schnur (Kanada, 233. ATP). Jeśli Hurkacz wygra, to w ćwierćfinale czeka go trudniejsze zadanie. Być może będzie musiał w nim bowiem zmierzyć się z dwukrotnym mistrzem olimpijskim (z 2012 i 2016 roku), trzykrotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych (Wimbledon w 2013 i 2016 roku oraz US Open w 2012) i byłym numerem "1" w rankingu - Brytyjczykiem Andy Murray'em (113. ATP) lub reprezentantem gospodarzy - Ugo Humbertem (26. ATP).

Obaj ci zawodnicy zagrają bowiem ze sobą w I rundzie. W kolejnej na zwycięzcę meczu Murray-Humbert czekać będzie Kanadyjczyk Vasek Pospisil (66. ATP).

Tymczasem już we wtorek Hurkacz rozpocznie w Metz rywalizację w deblu. W parze ze swoim rodakiem Janem Zielińskim zagra z polsko-słowackim duetem: Szymon Walkow-Igor Zelenay.

