Iga Świątek wielką faworytką. Polka rozstawiona z numerem 1. Pierwszy raz w karierze

Iga Świątek odpadła w IV rundzie US Open po porażce z Belindą Bencić. Był to ostatni turniej wielkoszlemowy, w którym Polka weźmie udział w tym roku. To jednak nie koniec sezonu dla 20-latki. W tym tygodniu Świątek rozpoczyna ostatnią fazę sezonu, której zwieńczeniem będzie WTA Finals w Guadalajarze. Na początek zagra jednak w turnieju rangi WTA 500 w czeskiej Ostrawie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie wymagajmy od Igi Świątek, żeby za każdym razem była superpoważna i superskupiona"

WTA 500 w Ostrawie. Świątek jedną z faworytek. Bukmacherzy wróżą co najmniej finał

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze będzie rozstawiona z jedynką. 20-latka dotychczas startowała z czwórką w Eastbourne i z piątką w Adelajdzie. Możliwość wystartowania w turnieju z "1" będzie dla niej pierwszą okazją do przywyknięcia do takiej roli.

Iga Świątek jeszcze nigdy nie była tak wysoko! Historyczny ranking WTA

Bukmacherzy również upatrują w Polce jedną z faworytek do triumfu w turnieju. Kurs na jej zwycięstwo to około 6,90, a na udział w finale 3,85. Co ciekawe, z numerem drugim w turnieju wystąpi Petra Kvitova. Jednak to jej szansy wyżej oceniają bukmacherzy. Kurs na triumf Czeszki w WTA 500 w Ostrawie to 6,40, a na udział w finale 3,25. Kandydatki do wygranej są także Belinda Bencić (8,30 na zwycięstwo w turnieju), Maria Sakkari (9,00) oraz Elena Rybakina (10,50).

Iga Świątek podzieliła się refleksjami po finale US Open. "Miałam podobną sytuację"

Rozstawiona z numerem 1 Świątek rozpocznie udział w rozgrywkach od 1/8 finału. W tej fazie zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Zhang - Putincewa. W Ostrawie wystąpi także druga najlepsza polska tenisistka Magda Linette, która w poniedziałek o godzinie 19:30 zmierzy się w I rundzie z Oceane Dodin (94. WTA) z Francji. Jej triumf w całym turnieju byłby olbrzymią niespodzianką. Kurs na to wynosi 45,00.