Iga Świątek jeszcze nigdy nie była tak wysoko! Historyczny ranking WTA

Na 4. rundzie zakończyła się tegoroczna przygoda Igi Świątek w US Open. Polka nie awansowała do ćwierćfinału, bo przegrała ze Szwajcarką - Belindą Bencić - 6:7 (12), 3:6. Wcześniej nasza zawodniczka eliminowała kolejno Jamie Loeb, Fionę Ferro i Anett Kontaveit.

Występ Świątek w Nowym Jorku nie wpłynął na jej zeszłotygodniową pozycję w światowym rankingu WTA. Polka, tak samo jak przed rozpoczęciem turnieju, zajmowała w nim ósme miejsce. Inna z naszych zawodniczek - Magda Linette - była na 52. pozycji. Polka, która z US Open odpadła już w 1. rundzie po porażce z Cori Gauff, spadła w rankingu o cztery miejsca.

Awans Igi Świątek w rankingu WTA

Tydzień po zakończeniu US Open pojawił się nowy, zaktualizowany ranking WTA. Najnowsze zestawienie nie obejmuje już punktów zdobytych w 2019 roku, co pozytywnie wpłynęło na pozycję Świątek i niestety negatywnie na miejsce Linette.

Świątek jest w tym momencie na 6. pozycji, notując awans o dwa miejsca. To najwyższe miejsce w karierze naszej zawodniczki! Linette spadła zaś na 59. lokatę, co oznacza spadek aż o siedem miejsc. W ścisłej czołówce rankingu nie doszło do większych zmian. Wciąż prowadzi w nim Ashleigh Barty, druga jest Aryna Sabalenka, trzecia Karolina Pliskova, a czwarta Elina Svitolina.

Tuż nad Świątek znajduje się Barbora Krejcikova, która tak samo jak Polka, zanotowała awans o dwie pozycje. 7. miejsce w rankingu zajmuje Sofia Kenin, a ósma jest Naomi Osaka. Pierwsza tenisistka zanotowała spadek o jedną pozycję, a Japonka aż o trzy.

