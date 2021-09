Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz walczą o udział w turniejach finałowych w 2021 roku - ATP oraz WTA Finals. Na ten moment bliżej gry jest tenisistka z Raszyna, która w klasyfikacji Race zajmuje piąte miejsce z 2681 punktami. Z kolei tenisista z Wrocławia zajmuje dziewiąte miejsce z 2460 punktami i ma 170 punktów straty do ósmego Norwega Caspera Ruuda.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dla Świątek i Hurkacza to były igrzyska na przetarcie. Czego więcej od nich wymagać?"

Tenis. Hubert Hurkacz zarobił więcej od Igi Świątek w 2021 roku

Na ten moment najwięcej z polskich zawodników w 2021 r. na kortach zarobił Hubert Hurkacz. Tenisista z Wrocławia zainkasował 1,59 mln dolarów brutto (ponad 6,23 mln złotych). Niewiele mniej zarobiła Iga Świątek - 1,56 mln dolarów (niecałe 6,11 mln złotych). Różnica między tenisistami jest zatem dosyć niewielka, bo wynosi ok. 120 tys. złotych.

Najwięcej pieniędzy za jeden turniej zarobił Hubert Hurkacz. Polak zawdzięcza to awansowi do półfinału Wimbledonu, gdzie przegrał z Matteo Berretinim (2,5 mln zł). Wrocławianin wcześniej pokonał Daniła Miedwiediewa oraz Rogera Federera. Najlepszy finansowy wynik Świątek to ćwierćfinał Rolanda Garrosa, w którym musiała uznać wyższość Marii Sakkari. Szanse na zdecydowanie lepsze zarobki do końca 2021 roku ma Hubert Hurkacz. Męskie turnieje ATP nie zostały tak bardzo okrojone z powodu braku startów w Azji.

Co najmniej milion złotych na kortach tenisowych zarobili jeszcze dwaj polscy tenisiści: Magda Linette (ponad 2 mln złotych) oraz Kamil Majchrzak (ponad 1,3 mln złotych).