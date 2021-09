W drugiej części sezonu Hubert Hurkacz nie zachwyca formą. Na początku września najlepszy polski tenisista odpadł w drugiej rundzie US Open po porażce z doświadczonym Andreasem Seppim. (6:2, 4:6, 4:6, 6:7). Turniej w Nowym Jorku był ostatnim w 2021 roku z cyklu Wielkiego Szlema.

Hubert Hurkacz wraca na kort. Jest jednym z faworytów do wygrania turnieju

Gorsza forma Hurkacza sprawiła, że zawodnik nie jest pewny udziału ATP Finals, w którym wystąpi ośmiu najlepszych tenisistów minionego roku. W tym momencie zawodnik zajmuje dziewiąte miejsce z 2460 punktami i ma 170 punktów straty do ósmego Norwega Caspera Ruuda. Siódme miejsce zajmuje Rafael Nadal, który zakończył już rywalizację w 2021 roku, co sprawia, że na ten moment Hurkacz znajduje się na pozycji dającej awans do ATP Finals. Zawodnik musi jednak uważać na zawodników, którzy są za jego plecami, czyli Felixa Augera-Aliassime oraz Jannika Sinnera.

Dla polskiego tenisisty sezon więc wchodzi w decydującą fazę. Pierwszym z turniejów, w którym Polak wystąpi będzie turniej ATP 250 w Metz. Turniej rozpocznie się 20 września i potrwa do 26 września. Hurkacz jest jednym z faworytów do zwycięstwa. Poza nim na twardych kortach zamkniętych we Francji wystąpią także Pablo Carreno Busta, Andy Murray, Ugo Humbert, Jo-Wilfried Tsonga czy Gael Monfils.

Hurkacz uznawany jest za faworyta do zwycięstwa w turnieju, gdyż jest najwyżej rozstawiony zawodnikiem. W przypadku wygranej Polak dopisze do swojego konta w rankingu ATP 250 punktów, za porażkę w finale 150 punktów, a za udział w półfinale 90 punktów.

Do końca sezonu rozegrane zostaną dwa turniej rangi 1000 w Paryżu oraz Indian Wells, turniej rangi 500 w Wiedniu i sporo imprez rangi 250.