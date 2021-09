Rafael Nadal stracił sezon. Jest już po operacji. "Scenariusz tego nie obejmował"

Rafael Nadal poinformował kibiców 20 września tego roku, że przedwcześnie zakończył sezon 2021. Hiszpan zdecydował się na taki ruch ze względu na kontuzję stopy, która miała mu doskwierać już od 2005 roku. "Od roku cierpię przez uraz mojej stopy znacznie bardziej, niż powinienem. Potrzebuje więcej czasu. Po przedyskutowaniu tego z zespołem i rodziną, podjąłem jedyną słuszną, choć bolesną decyzję. Przez ostatni rok nie mogłem nawet normalnie trenować. Nie byłem w stanie przygotowywać się tak, jak powinienem" - napisał.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dla Świątek i Hurkacza to były igrzyska na przetarcie. Czego więcej od nich wymagać?"

Rafael Nadal nie przewidywał przedwczesnego końca sezonu. "Scenariusz tego nie obejmował"

Rafael Nadal pojawił się w minioną środę na Majorce na spotkaniu z dziennikarzami przy okazji prezentacji filmu dokumentalnego o jego akademii, który wkrótce będzie dostępny do obejrzenia w Amazon Prime Video oraz w telewizji Movistar. Trzecia rakieta rankingu ATP poinformowała kibiców o swoim stanie zdrowia po operacji. "Czuję się dobrze, choć stopa trochę mnie boli. To skomplikowany proces na poziomie osobistym oraz zawodowym, ale muszę przez to przejść, aby wrócić i znów walczyć o to, czego chcę" - powiedział.

Rafael Nadal w 2021 roku dotarł do ćwierćfinału Australian Open (gdzie przegrał ze Stefanosem Tsitsipasem) oraz zakończył zmagania we French Open na półfinale (tam Hiszpana pokonał Novak Djoković). "Mój scenariusz zakładał grę w Wimbledonie, igrzyskach olimpijskich i w US Open. Nie obejmował w ogóle tego, że jestem teraz kulawy. Ale scenariusze mają to do siebie, że nie muszą być realizowane zgodne z zapisami" - dodał tenisista.

Według informacji pojawiających się w mediach związanych z tenisem, Rafael Nadal ma wrócić do gry na początek 2022 roku i ma wziąć udział w Australian Open. Hiszpan wygrał w Australii zaledwie raz - miało to miejsce w 2009 roku, gdzie w pięciu setach pokonał Rogera Federera (7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2).