Ashleigh Barty może nie zagrać w WTA Finals. "To jest po prostu śmieszne"

WTA poinformowało w poniedziałek 13 września, że WTA Finals został przeniesiony z chińskiego Shenzen do Guadalajary. Turniej pojawi się w Meksyku tylko na rok, ponieważ Shenzen ma zapewnioną organizację imprezy do 2030 roku. Na ten moment pewne udziału w turnieju są tylko Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova oraz Karolina Pliskova.

Liderka rankingu WTA może nie zagrać. "To jest śmieszne"

Craig Tyzzer, trener Ashleigh Barty, udzielił wywiadu Associated Press po zakończeniu US Open. Szkoleniowiec przyznał, że występ Australijki w WTA Finals jest zagrożony ze względu na zaburzenie przygotowań do Australian Open. 25-latka po powrocie z Meksyku do Australii musiałaby przebyć dwutygodniową kwarantannę.

Tyzzer zdradził także, że nie podobają mu się specjalne piłki przygotowane na turniej finałowy w Guadalajarze. "Dowiedzieliśmy się, że w Meksyku na wysokości 1500 m n.p.m zostaną użyte piłki o obniżonym ciśnieniu. Taka piłka nie odbija się prawidłowo w normalnych warunkach. To nie jest dobra reklama dla najlepszych tenisistek na świecie. W warunkach, w których nigdy nie grały, czuję, że to jest po prostu śmieszne" - dodał.

Ashleigh Barty ma wystąpić w turnieju Indian Wells, który będzie trwał od 4 do 17 października. "Ten turniej jest w naszym kalendarzu, ale Ashleigh jest wyczerpana fizycznie i psychicznie. Najpierw potrzebuje trochę odpoczynku, dlatego wysłałem ją na wakacje" - skwitował Tyzzer. Ashleigh Barty zakończyła zmagania w US Open na trzeciej rundzie, gdzie przegrała 2:6, 6:1, 6:7 z Amerykanką Shelby Rogers.