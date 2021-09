Trener Miedwiediewa zdradził, jak udało się wygrać US Open. "To wielka rzecz"

Daniił Miedwiediew wygrał 6:4, 6:4, 6:4 z Novakiem Djokoviciem w finale tegorocznej edycji US Open. Mecz oglądał m.in. Brad Pitt, Maria Szarapowa czy Iga Świątek. "Nie... nie płaczę... nie płaczę... Oh, kogo to obchodzi" - napisała na Twitterze polska tenisistka. Miedwiediew wygrał nie tylko z liderem rankingu ATP, ale też nowojorską publicznością. "US Open to jedyny taki turniej wielkoszlemowy, na którym kibice słyną z braku kultury. Okrzyki i nieustanny hałas w czasie wymian, przeszkadzanie w przygotowaniu do serwisu - zawodnicy rywalizujący w Nowym Jorku od lat muszą się z tym mierzyć. W czasie niedzielnego finału US Open granice zostały jednak przekroczone" - pisał Dominik Senkowski na łamach Sport.pl.

Trener Daniiła Miedwiediewa zdradził przepis na sukces z US Open. "Mieliśmy kilka pomysłów"

Gilles Cervara rozmawiał z portalem atptour.com tuż po zakończeniu spotkania w finale US Open. Francuski szkoleniowiec nie ukrywał radości z powodu wygranego turnieju przez swojego podopiecznego. "Pokonanie Novaka Djokovicia w turnieju wielkoszlemowym to wielka rzecz. A zwycięstwo z nim w finale jest jeszcze większe. Daniił wygrał, ponieważ poziom jego serwisu był bardzo wysoki. Pracowaliśmy nad tym od jakiegoś czasu" - powiedział.

Cervara zdradził też przepis na sukces rosyjskiego tenisisty w turnieju wielkoszlemowym w Stanach Zjednoczonych. Miedwiediew wyciągnął wnioski z przegranej z Djokoviciem podczas Australian Open. "Wtedy mieliśmy wrażenie, że Daniił nie miał tego ognia. Musieliśmy to zmienić. Teraz odczucia były takie, że Daniił jest gotowy do rywalizacji i gry na wyższym poziomie. Chcieliśmy, aby Daniił częściej grał przez środek, by nie otwierał tak bardzo gry kątowej i żeby nie musiał aż tyle biegać. Musisz jeszcze zagrać jak najlepiej, bo Novak adaptuje się do gry rywala" - dodał szkoleniowiec.

Wygrana Daniiła Miedwiediewa sprawiła, że Novak Djoković nie zdobędzie Wielkiego Szlema za wygranie wszystkich najważniejszych turniejów w trakcie roku kalendarzowego. "Patrząc na życie jako całość, mam różne priorytety. Chcę spędzić więcej czasu z dziećmi, obiecałam sobie, że… Moja nieobecność bardzo mnie boli. Uh, przepraszam" - powiedział Djoković w trakcie rozmowy z serbskimi dziennikarzami.