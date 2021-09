Zwyciężczyni US Open zadziwiła świat tenisa. Niebywałe! Awans o 127 miejsc. Fenomen

Finał kobiecego US Open miał sensacyjną obsadę. O pierwszy wielkoszlemowy tytuł walczyły dwie nastolatki: Brytyjka Emma Raducanu (18 lat i 302 dni) i Kanadyjka Leylah Fernandez (19 lat, 5 dni). To pierwsza taka sytuacja w XXI wieku. Brytyjka w drodze do finału wyeliminowała m.in. mistrzynię olimpijską Belindą Bencić i Marię Sakari. Bilans miała oszałamiający: dziewięć meczów, dziewięć zwycięstw, zero setów straconych. Z kolei Kanadyjka zadziwiła świat w meczu z Naomi Osaką w III rundzie turnieju. Kanadyjka pokonała faworytkę 5:7, 7:6, 6:4. Później ograła też: Elinę Svitolinę, Angelique Kerber i Arynę Sabalenkę. A jak było w finale?

Świątek zdetronizowana przez nastolatki. Historia, jakiej nie wymyślono by w Hollywood

Finał stał na wysokim poziomie, obie tenisistki potwierdziły, że nie trafiły do niego przypadkowo. Pierwszy set był niezwykle zacięty, co pokazuje fakt, że żaden z ośmiu inauguracyjnych gemów nie zakończył się w mniej niż sześciu punktach. Ostatecznie Raducanu wygrała 6:4. W drugim secie Raducanu szybko zbudowała sobie przewagę prowadząc już 5:2, a set zakończył się wynikiem 6:3. Warto dodać, że Brytyjka w pewnym momencie musiała zrobić sobie przerwę przez uraz kolana, choć Fernandez kwestionowała powagę urazu.

Wielkie emocje w półfinale US Open! Djoković krok od przejścia do historii

Raducanu nie przegrała nawet seta od kwalifikacji do US Open!

Zwycięstwo Raducanu w US Open jest tym bardziej sensacyjne, że Brytyjka została najmłodszą mistrzynią turnieju Wielkiego Szlema od Wimbledonu z 2004 roku, gdy zwyciężyła Maria Szarapowa. Ale na tym koniec sensacyjnych wieści na temat występu Raducanu.

Raducanu zwyciężyła w całym US Open nie przegrywając nawet seta, co więcej, wliczając w to także z kwalifikacji! Brytyjka w drodze po swój pierwszy tytuł wygrała więc nie siedem, a aż dziesięć spotkań z rzędu, zostając jednocześnie pierwszą w historii kwalifikantką, która wygrała turniej Wielkiego Szlema w erze Open.

- Gdy pakowałam się na Wimbledon, rodzice pytali się mnie, czemu pakuję tyle ubrań. Teraz chyba będę musiała zrobić pranie - mówiła w lipcu tego roku po niespodziewanym awansie do IV rundy Wimbledonu Brytyjka Emma Raducanu. To największa sensacja tegorocznej edycji turnieju. Przed pierwszym meczem była 338. zawodniczką światowego rankingu, a już teraz wiadomo, że awansuje o 163 pozycje. I nikt nie wie, gdzie się zatrzyma - pisał po jej występie na Wimbledonie Jakub Balcerski, dziennikarz sport.pl.

Potężny awans Raducanu w rankingu WTA

Teraz Raducanu będzie jeszcze wyżej w rankingu WTA. Rozpoczynała kwalifikacje do US Open na 150. pozycji w rankingu. Za zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema otrzymuje się aż 2000 punktów do rankingu, dzięki czemu w poniedziałek, w najnowszym zestawieniu, będzie znajdować się już 23. pozycji! Tym samym zostanie najwyżej sklasyfikowaną aktualnie Brytyjką w rankingu kobiecego tenisa.