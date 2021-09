Miedwiediew pierwszym finalistą US Open. Jeden gem okazał się kluczowy dla całego meczu!

Dziewiąty gem drugiego seta był absolutnie kluczowy dla losów całego meczu. Felix Auger-Aliassime do tego czasu w tej partii radził sobie znakomicie. Prowadził bowiem 5:3, bo w szóstym gemie po walce na przewagi, przełamał Rosjanina.

Feralny dziewiąty gem drugiego seta Kanadyjczyka

Kanadyjczyk w dziewiątym gemie serwował, by wyrównać stan rywalizacji na 1:1 w setach. Miał nawet dwie piłki setowe, ale je zmarnował. Dał sobie odebrać serwis. Od tego momentu zaczęła się jego fatalna gra, a znakomita Rosjanina. Do końca drugiego seta Auger-Aliassime wygrał tylko dwie piłki i znów dał się przełamać. Mało tego do końca meczu zdobył zaledwie... dwa gemy.

Daniił Miedwiediew miał dużą przewagę w wygranych punktach po pierwszym (81-65 proc.) i drugim serwisie (52-35 proc.). Miał również zdecydowanie więcej kończących uderzeń (37-17) i popełnił mniej niewymuszonych błędów (25-39)

- Nie sądzę, żebym dziś zagrał najlepiej, ale cieszę się, że w niedzielę zagram w finale. W drugim secie myślę, że wszyscy czuli, że będzie remis 1:1 i wtedy nigdy nie wiadomo, jakby się dalej mecz potoczył. Udało mi się uratować kilka punktów i spotkanie całkowicie się odwróciło - powiedział po meczu Rosjanin.

W walce o tytuł Daniił Miedwiediew zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Novak Djoković (Serbia, 1. ATP) - Alexander Zverev (Niemcy, 4. ATP). Dla Miedwiediewa to trzeci w karierze finał turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej przegrał decydujące mecze w tegorocznym Australian Open oraz US Open w 2019 roku.