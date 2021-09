Pierwszych mistrzów US Open już poznaliśmy. Joe Salisbury ma szansę na dwa tytuły

Bardzo niewiele zabrakło, by takiej obsady finału nie było. Rozstawieni z numerem czwartym w turnieju: Amerykanin Rajeev Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury w ćwierćfinałowym meczu z duetem z Australii: Matthew Ebden/Max Purcell obronili bowiem w trzecim secie aż cztery piłki meczowe i ostatecznie wygrali w tie-breaku 12:10. Natomiast turniejowa "7": Murray/Soares też nie mieli łatwej drogi, bo trzy starcia, poprzedzające finał, wygrali w trzech setach.

Dominacja od drugiego seta

Pierwszy set był wyrównany tylko do stanu 3:3. Potem brytyjsko-brazylijska para aż dwa razy przełamała rywali i wygrała seta 6:3. Od początku drugiej partii dominowali już Ram-Salisbury. Szybko objęli prowadzenie 4:0. W dodatku już na początku decydującego seta przełamali rywali. W siódmym gemie znów odebrali serwis, a chwilę później cieszyli się ze zwycięstwa w meczu. I to mimo faktu, że wygrali mniej punktów (25-31).

Dla duetu Ram-Salisbury to drugi triumf w turnieju wielkoszlemowym. Wcześniej najlepsi byli w Australian Open 2020. Co ciekawe, dla Amerykanina był to już 21.! z rzędu udział w grze podwójnej w US Open. Przed rokiem, też w parze z Salisbury, odpadli w półfinale.

Salisbury ma wciąż szansę na dwa trofea w tegorocznym US Open. Brytyjczyk jest bowiem również w półfinale rywalizacji w mikście. W walce o finał wraz z Amerykanką Desirae Krawczyk zmierzy się z amerykańską parą: Jessica Pegula/Austin Krajicek.

