Żona nagrała Djokovicia po awansie do ćwierćfinału US Open. "Nocna zmiana" [WIDEO]

W decydującą fazę wszedł ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy - US Open. W czwartek poznaliśmy pełny skład półfinałów. W pierwszym z nich Felix Auger-Aliassime zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem, a w drugim Novak Djoković z Alexandrem Zverevem. Oba spotkania odbędą się w piątek 10 września. Finał natomiast zostanie rozegrany w niedzielę 12 września.

Zaskakujące zajęcie Djokovicia po ćwierćfinale US Open. "Moment terapeutyczny"

Lider rankingu ATP Novak Djoković w ćwierćfinale US Open pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. Nie było łatwe spotkanie i w dodatku trwało aż trzy i pół godziny. Po powrocie do swojej kwatery w Nowym Jorku Serb nie wyglądał na zmęczonego, co uwieczniła jego żona.

Jelena Djoković zamieściła na swoim Instagramie nagranie, na którym widać Novaka, który zmywa naczynia. - Co robisz? - zapytała męża Jelena. - Pracuję, pracuję... - odpowiedział. - Nadgodziny? - zapytała ponownie. - Tak, nadgodziny, nocna zmiana, żeby zarobić trochę pieniędzy... To moment terapeutyczny. Moja godzina rekonwalescencji. Pytanie brzmi, co ty robisz? - zastanawiał się lider rankingu ATP.

W dalszej części nagrania Djoković przyznał, że nie przepada za zmywarkami i zasugerował, że kiedy tylko może to powinien pomagać żonie. Pod nagraniem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy od kibiców, którzy chwalili zachowanie serbskiego tenisisty. - Dobre ćwiczenie na pokorę. Dzięki za pokazanie światu, jaki tak naprawdę jest twój mąż - tak brzmiał jeden z nich.