Iga Świątek bliżej gry w WTA Finals, niż Hubert Hurkacz występu w ATP Finals

Iga Świątek zakończyła zmagania w US Open na czwartej rundzie, gdzie przegrała 6:7, 3:6 z mistrzynią olimpijską Belindą Bencić. Zdecydowanie gorzej poradził sobie Hubert Hurkacz, który już w drugiej rundzie musiał uznać wyższość Andreasa Seppiego z Włoch (6:2, 4:6, 4:6, 6:7). Turniej w Nowym Jorku był ostatnim w 2021 roku z cyklu Wielkiego Szlema.

Iga Świątek bliżej gry w WTA Finals, niż Hubert Hurkacz w ATP Finals

Iga Świątek dzięki grze w czwartej rundzie US Open zainkasowała 240 punktów do rankingu WTA. W klasyfikacji Race, obejmującej występy jedynie w 2021 roku, tenisistka z Raszyna zajmuje piąte miejsce z 2681 punktami. Polka traci 961 punktów do czwartej Karoliny Pliskovej, ale jej największym zagrożeniem może być Maria Sakkari. Greczynka w przypadku wygranej z Emmą Raducanu i awansu do finału US Open będzie miała co najmniej 683 punkty więcej od Świątek.

W kalendarzu WTA pozostały jeszcze przynajmniej trzy ważne turnieje: w Ostrawie, Chicago oraz Indian Wells. Za wygranie turniejów można zainkasować odpowiednio 500, 500 oraz 1000 punktów. Na ten moment Iga Świątek potwierdziła udział w turnieju w Ostrawie oraz Indian Wells. Do WTA Finals awansuje osiem najlepszych tenisistek z rankingu Race - Polka ma teraz 250 punktów przewagi nad ósmą Garbine Muguruzą.

Zdecydowanie gorzej, przynajmniej pod względem zajmowanej pozycji w rankingu, wygląda sytuacja Huberta Hurkacza. Tenisista z Wrocławia zajmuje dziewiąte miejsce z 2460 punktami i ma 170 punktów straty do ósmego Norwega Caspera Ruuda. Siódme miejsce zajmuje Rafael Nadal, który zakończył już rywalizację w 2021 roku, co sprawia, że na ten moment Hurkacz znajduje się na pozycji dającej awans do ATP Finals.

W kalendarzu ATP są dwa turnieje rangi 1000 (Paryż oraz Indian Wells), turniej rangi 500 w Wiedniu i sporo imprez rangi 250. Polak zgłoszony jest do wrześniowych turniejów w Metz (250) i San Diego (250). Hurkacz stosuje inną taktykę niż Świątek, co sugeruje, że powinniśmy go zobaczyć w sporej liczbie turniejów rangi ATP. Wrocławianin poza Ruudem walczy o awans głównie z Felixem Augerem-Aliassime oraz Jannikiem Sinnerem.