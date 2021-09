- Tenis Igi Świątek cały czas idzie do przodu, ona jest coraz bardziej wszechstronna. To już nie jest zawodniczka, która czuje się najlepiej na kortach ziemnych. Chcielibyśmy, żeby jej wyniki były jeszcze lepsze, ale myślę, że to przyjdzie z czasem - mówi Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Fot. Elise Amendola / AP