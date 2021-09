Pogromczyni Igi Świątek przegrała! Historyczna chwila na US Open

Swój pierwszy turniej rangi WTA Emma Raducanu w karierze rozegrała dopiero na początku czerwca. W Nottingham Brytyjka odpadła w pierwszej rundzie, ale dziesięć dni później w tym samym miejscu, tyle że w turnieju ITF, wywalczyła dziką kartę na udział w Wimbledonie. Jej debiut na Wielkim Szlemie przebił wszystkie możliwe oczekiwania, ponieważ awansowała do czwartej rundy, gdzie musiała uznać wyższość Australijki Ajli Tomljanović przez problemy z oddychaniem. "Idolkami Emmy są Li Na i Simona Halep. Czerpie od nich odwagę i grać przeciwko najlepszym się nie boi" - pisał Jakub Balcerski na łamach Sport.pl.

Emma Raducanu w półfinale US Open i z niesamowitą passą setów! Wygrała z pogromczynią Igi Świątek

Młoda Brytyjka nie przestaje zadziwiać. Emma Raducanu rozpoczęła rywalizację o US Open od trzech rund kwalifikacyjnych, w których pokonała odpowiednio Bibiane Schoofs z Holandii, Mariam Bolkvadze z Gruzji oraz Mayar Sherif z Egiptu. Do ćwierćfinałowego starcia z Belindą Bencić 18-letnia tenisistka z Wielkiej Brytanii przegrała zaledwie 15 gemów i nie oddała rywalkom ani jednego seta.

Emma Raducanu rozpoczęła spotkanie z mistrzynią olimpijską z Tokio wyraźnie zestresowana, ponieważ już na samym początku meczu Bencić przełamała rywalkę. W piątym gemie przy stanie 3:1 dla Szwajcarki proporcje się odwróciły i kwalifikantka odzyskała kontrolę nad spotkaniem, finalnie wygrywając pierwszego seta 6:3.

Początek drugiego seta był zdecydowanie bardziej wyrównany, natomiast z każdym kolejnym gemem Belinda Bencić nie była w stanie skutecznie odpowiadać na świetne backhandy i forehandy ze strony Emmy Raducanu. Brytyjka wygrała seta 6:4 i awansowała do półfinału US Open po raz pierwszy w historii. Raducanu notuje passę 16 wygranych setów z rzędu, a w trakcie całego turnieju głównego oddała zaledwie 22 gemy. Do tego Raducanu została pierwszą kwalifikantką w historii, która awansowała do półfinału US Open.

Emma Raducanu w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Karolina Pliskova (Czechy) - Maria Sakkari (Grecja). 18-letnia Brytyjka jest już pewna awansu ze 150 na 51. miejsce w światowym rankingu WTA.