Tyle zarobiła Iga Świątek! Miliony, miliony złotych

Iga Świątek zakończyła rywalizację w tegorocznej edycji US Open na czwartej rundzie. Tenisistka z Raszyna została tym samym jedyną zawodniczką, która w tym roku osiągnęła przynajmniej czwartą rundę we wszystkich turniejach rangi Wielkiego Szlema. Polka przegrała 6:7, 3:6 z mistrzynią olimpijską Belindą Bencić. "Trzy wygrane w Nowym Jorku mecze to pozytywny wynik. Myślę, że trochę brakuje mi umiejętności grania na twardym korcie, aby solidnie przechodzić do kolejnych rund tak jak na mączce. Ale uważam, że mój tenis się rozwija" - mówiła Polka po zakończeniu spotkania.

Iga Świątek zarobiła ponad 15 mln złotych we wszystkich turniejach rangi WTA

Iga Świątek do tej pory wygrała w trzech turniejach tenisowych rangi WTA. Tenisistka z Raszyna wygrała Rolanda Garrosa w 2020 roku, pokonując w finale 6:4, 6:1 Amerykankę Sofię Kenin. Do tego Polka okazała się najlepsza w turnieju w Adelajdzie oraz Rzymie. Świątek w 2019 roku z kolei dotarła do finału turnieju w Lugano, ale tam lepsza od niej okazała się Słowenka Polona Hercog (3:6, 6:3, 3:6).

Iga Świątek zagrała w 179 meczach w turniejach rangi WTA i wygrała 138 razy. Oficjalna strona organizacji kobiecego tenisa informuje, że 20-letnia tenisistka w trakcie kariery zarobiła 4,234 mln dolarów, co daje niewiele ponad 16 mln złotych. Do tej kwoty nie wlicza się zarobek Polki na US Open - mowa o 265 tys dolarów (1,01 mln zł). Świątek najwięcej zarobiła za wygranie zeszłorocznego Rolanda Garrosa - aż 1,768 mln dolarów, co przekłada się na niemal pięć mln złotych. Warto dodać, że nagrody pieniężne z turniejów to tylko jedno ze źródeł zarobków tenisistki, innymi są m.in. umowy sponsorskie, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Następnym turniejem z udziałem Igi Świątek będzie J&T Banka Ostrava Open, który będzie trwał od 20 do 26 września. W zeszłym roku jedyną polską tenisistką w tym turnieju była Magda Linette, która w pierwszej rundzie przegrała 1:6, 3:6 z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Tytułu wywalczonego w 2020 roku będzie bronić Białorusinka Aryna Sabalenka.