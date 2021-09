Iga Świątek komentuje zmagania na US Open. "Pewnie sami widzieliście"

Iga Świątek zakończyła rywalizację w tegorocznej edycji US Open na czwartej rundzie. Tenisistka z Raszyna została tym samym jedyną zawodniczką, która w tym roku osiągnęła przynajmniej czwartą rundę we wszystkich turniejach rangi Wielkiego Szlema. Polka przegrała 6:7, 3:6 z mistrzynią olimpijską Belindą Bencić. "Trzy wygrane w Nowym Jorku mecze to pozytywny wynik. Myślę, że trochę brakuje mi umiejętności grania na twardym korcie, aby solidnie przechodzić do kolejnych rund tak jak na mączce. Ale uważam, że mój tenis się rozwija" - mówiła Polka po zakończeniu spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo "US Open to będzie prawdziwy sprawdzian dla Igi Świątek"

Iga Świątek komentuje porażkę z Belindą Bencić na US Open. "Wiem, ile lekcji przede mną"

Iga Świątek opublikowała post w mediach społecznościowych, w którym skomentowała swoje występy na tegorocznej edycji US Open. "To był wymagający tydzień pełen powrotów w meczach, zmagań, dobrej jakości na korcie i frajdy z gry. Emocji było wiele, a obecność publiczności na trybunach przypomina mi za każdym razem, jak bardzo lubię grać w tenisa" - rozpoczęła ósma rakieta rankingu WTA.

"Wczorajszy mecz...był dużym wyzwaniem, co pewnie sami widzieliście. Wiem, ile jeszcze muszę się nauczyć i ile lekcji przede mną. Gratulacje dla Belindy za świetny poziom gry i wygraną. A Wam nieustająco dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze wiele razy dać Wam radość i wygrywać mecze takie jak ten" - dodała Świątek.

Iga Świątek do posta dodała hashtag #nextstopostrava, co oznacza, że następnym turniejem z jej udziałem będzie J&T Banka Ostrava Open, który będzie trwał od 20 do 26 września. W zeszłym roku jedyną polską tenisistką w tym turnieju była Magda Linette, która w pierwszej rundzie przegrała 1:6, 3:6 z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Tytułu wywalczonego w 2020 roku będzie bronić Białorusinka Aryna Sabalenka.