Iga Świątek punktuje grę na US Open. "Trochę mi brakuje umiejętności"

W poniedziałek Iga Swiątek pożegnała się z wielkoszlemowym US Open. Polska tenisistka przegrała w IV rundzie ze Szwajcarką Belindą Bencić 6:7(12-14), 3:6, ale w spotkaniu ze szwajcarską mistrzynią olimpijską zaprezentowała się z dobrej strony. - Grała bardzo solidnie i szybko. Dużo ryzykowała i nie popełniała błędów. Narzuciła na mnie sporą presję. Ciężko jest zrobić coś przeciwko tak grającym rywalkom, jeśli nie zostawiają ci przestrzeni. Te udane ataki dały jej dużo pewności siebie - pochwaliła Iga Świątek zawodniczkę ze Szwajcarii.

Pierwszy set tego spotkania trwał aż 86 minut i stał na kosmicznym poziomie. Do rozstrzygnięcia jego zwyciężczyni niezbędne było rozegranie tie-breaku, w którym 14:12 wygrała Belinda Bencić. Polka zmarnowała w nim cztery piłki setowe. - Miałam tam swoje szanse, ale nie udało się. Zła jestem trochę za ten nietrafiony wolej, ale z drugiej strony to nie dziwi, jeśli to była w zasadzie moja jedyna akcja przy siatce - przyznała Polska tenisistka.

W drugim secie zdecydowanie lepsza była Bencić, która szybko przełamała Świątek i kontrolowała przebieg gry. - Swoją presją zmuszała mnie do tego, abym grała trochę bezpieczniej i w ważnych momentach nie mogłam grać z całej siły. Ale wiedziałam też, że muszę ją odpychać od linii, bo ona agresywnie wchodziła na moje piłki, więc musiałam to jakoś wyważyć. To było ciężkie zadanie - wyjaśniła Polka.

Świątek podsumowała udział w tegorocznej edycji US Open. W tym roku po raz pierwszy w karierze dotarła do IV rundy turnieju rozgrywanego na nowojorskich kortach. - Przede wszystkim cieszę się, że udało mi się pokonać własne słabości, które było widać podczas meczu drugiej rundy. Trzy wygrane w Nowym Jorku mecze to pozytywny wynik. Myślę, że trochę brakuje mi umiejętności grania na twardym korcie, aby solidnie przechodzić do kolejnych rund tak jak na mączce. Ale uważam, że mój tenis się rozwija, bo wczoraj oglądałam turniej w Adelajdzie i myślę, że gram lepiej, niż wtedy. Prawda jest jednak taka, że moje niektóre rywalki też grają lepiej. Tak, jak dziś świetnie zagrała Belinda - stwierdziła i zdradziła, że kolejnym turniejem, w którym wystąpi będzie Ostrawa.