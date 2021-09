Fibak ocenia bolesną porażkę Świątek. "Komentatorzy o tym nie mówili"

- Trzeba podziwiać Belindę Bencić za to, jak rozpoczęła to spotkanie. Grała nisko nad siatką, przy liniach. Wszystko trafiała. Tak naprawdę zasłużyła na to, by wygrać pierwszego seta 6:0 lub 6:1. Mogła prowadzić zdecydowanie wyżej. A tu nagle pod koniec partii Iga miała szanse, by prowadzić 1:0 w setach - mówi Wojciech Fibak w rozmowie ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "US Open to będzie prawdziwy sprawdzian dla Igi Świątek"

Decydujący set

- Bencić słynie z humorków. Podobnie jak np. Simona Halep potrafi mieć w czasie meczu pretensje do członków swojego sztabu, krzyczeć do nich. Gdyby Iga wygrała pierwszego seta, drugi mógłby pójść na jej konto 6:0 lub 6:1. Szwajcarka mogłaby się kompletnie załamać tym, że grała najlepszy tenis swojego życia, a mimo wszystko przegrała - dodaje Fibak.

Świątek nagle krzyknęła "przestań!" na cały kort. "Chyba wiadomo do kogo"

To był niesamowity mecz, szczególnie w pierwszym secie. Szwajcarka niby dominowała, ale nasza tenisistka cały czas utrzymywała się za nią z niewielką stratą. Aż ją dogoniła i doprowadziła do tie-breaka. Ten też był szalony, trwał prawie pół godziny. Skończył się wynikiem 14:12 dla Bencić. - Zawsze gdy w tie-breaku obserwujemy wzloty i upadki obu tenisistów, łatwiej ma ten, który musi się bronić, stoi na przegranej pozycji. Ten, który jest bliżej wygranej, ma paradoksalnie trudniej, by domknąć seta. Iga prowadziła 5:2, miała potem trzy piłki setowe. Praktycznie to były piłki meczowe, bo drugi set dla tej przegranej musiał być niezwykle ciężki - twierdzi Fibak.

Duże emocje

Dramatyczna pierwsza partia, która trwała prawie półtorej godziny, zadecydowała o losach całego spotkania. - Komentatorzy o tym nie mówili, ale Iga bardzo przeżyła porażkę w pierwszym secie. Tak walczyła, była bliska wygrania partii. Gdyby nie te nerwy, mogła wykorzystać jedną z szans na zamknięcie seta - wskazuje nasz najlepszy polski tenisista w historii.

Fibak ma na myśli zwłaszcza setbola przy serwisie Świątek. - Iga otrzymała krótki return. Bencić została w jednym narożniku kortu i Polka zaatakowała właśnie tam, gdzie stała rywalka, a ta ją pięknie minęła. Druga strona kortu była otwarta. Wiadomo, że to się łatwo tak mówi, ale normalnie Iga instynktownie zagrałaby właśnie w drugą stronę, to było w ogóle łatwiejsze uderzenie. Na pewno Iga żałowała tej sytuacji w przerwie między setami. Wtedy wystąpiły silne emocje. To było widać po jej oczach, również po grze. Współczuję naszej zawodniczce. Sam do dziś wypominam sobie niektóre akcje, niektóre błędne decyzje podjęte na korcie. To potrafi siedzieć w głowie - przyznaje Fibak.

W drugiej partii Szwajcarka szybko objęła prowadzenie 3:1, którego już nie oddała. - Widzę początek drugiej partii, a Iga wyłączyła się na chwilę, uderzała nieczysto. Oczywiście później próbowała wrócić, walczyła. Jednak bardzo przeżyła ten dziwny set, tak długi, tak dramatyczny. Pierwsza partia to było mistrzostwo świata łącznie z tie-breakiem niewykorzystanych szans. To był być może najlepszy set US Open 2021. Jeden z najlepszych, jakie w życiu widziałem - przekonuje.

Druga partia nie stała na aż tak wysokim poziomie. - Jakby to był inny dzień, inne tenisistki, inny mecz - mówi Fibak, który wskazuje też na pewien paradoks. - Zauważyłem, że Iga gra czasem lepiej, gdy piłka nadlatuje bardzo szybko, niż gdy jest wolniejsza, a Polka ma więcej czasu. W ostatnich gemach drugiego seta Bencić serwowała bardzo delikatnie, a Iga psuła returny. Nie radziła sobie w przeciwieństwie do potężnych forhendów, które nadlatywały ze strony Szwajcarki - tłumaczy.

Prezes PSG atakuje i drwi. "Bajkopisarze i przegrani"

Fibak tłumaczy, dlaczego serwis rywalki był szansą Świątek

Spotkanie czwartej rundy US Open było zupełnie inne niż to, jakie Świątek i Bencić rozegrały w lutym w finale turnieju w Adelajdzie. Nasza tenisistka wygrała wtedy 6:2, 6:2. - Od dawna jestem zachwycony tenisem Bencić z wyjątkiem serwisu, który jest źle ułożony technicznie. Cały ruch serwisowy jest nieprawidłowy. Przy podaniu Szwajcarka sama się blokuje, przez co nie może stosować bezpiecznego podania z rotacją awansującą. Dlatego wszystkie jej drugie serwisy przypominają slajs w stylu juniorek. To tak naprawdę podanie zapraszające rywalkę do ataku. Bencić popełniła w pojedynku ze Świątek kilka podwójnych błędów serwisowych w ważnych momentach - właśnie dlatego, że jej serwis jest niepewny. Iga niestety nie potrafiła tego wykorzystać. W Adelajdzie niszczyła podanie rywalki, wtedy Bencić miała jeszcze więcej podwójnych błędów (8-5). W Nowym Jorku to Polka miała większe problemy przy serwisie, zwłaszcza drugim - kończy Fibak.