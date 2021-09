Miedwiediew rozpływa się nad Hurkaczem. Polak może nieźle namieszać

Daniił Miedwiediew awansował do ćwierćfinału US Open. W 1/8 finału Miedwiediew pokonał Brytyjczyka Daniela Evansa 6:3, 6:4, 6:3. Tym samym Rosjanin wrócił do najlepszej ósemki w Wielkim Szlemie po tym, jak w 1/8 finału Wimbledonu odpadł po pojedynku z Hubertem Hurkaczem. Na konferencji prasowej po spotkaniu z Evansem Miedwiediew wrócił do tamtego spotkania i pochwalił Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo "US Open to będzie prawdziwy sprawdzian dla Igi Świątek"

- W Wimbledonie przegrałem ze świetnym zawodnikiem, Hubert gra znakomicie. Myślę, że on rośnie. Będzie jeszcze wyżej w rankingu i może zajdzie dalej w turniejach wielkoszlemowych. Po wygranej ze mną pokonał Rogera Federera – przypominał rosyjski tenisista.

Sensacja w US Open! Schwartzmann odpada po pięciosetowym boju

Daniił Miedwiediew pochwalił Huberta Hurkacza. "Porażka była zasłużona"

Odpadnięcie w 1/8 finału było dla niego sporym rozczarowaniem. Po spotkaniu z Hurkaczem miał powiedzieć, że nie jest to dobry wynik dla gracza numer 2 na świecie. – Nie mówiłem o samym meczu, bo porażka była zasłużona. Mówiłem o wyniku w ogóle, a czwarta runda to za mało dla "dwójki", szczególnie, że wolę grać na trawie niż na mączce. Może na mączce bym tego nie powiedział – wyjaśnił Miedwiediew.

- Chcę wygrać każdy turniej, w którym gram, bez wywierania na siebie presji. Bo wiem, jak wygrywać mecz i czasami wiem, dlaczego je przegrywam, więc się uczę i jestem lepszy następnym razem – dodał rosyjski tenisista.

Rosjanin to jeden z głównych faworytów do triumfu w całym turnieju. Jest aktualnie na drugim miejscu w rankingu, tuż za Novakiem Djokoviciem. W następnej rundzie zmierzy się on z Botikiem Van De Zandschulpem. Holender jest wielkim odkryciem tego turnieju. Do drabinki głównej dostał się przez kwalifikacje. To trzeci w historii przypadek, w którym kwalifikant dochodzi do ćwierćfinału US Open.

Fenomenalne zagranie Igi Świątek. Jak David Beckham. "BANANA" [WIDEO]

Natomiast Hubert Hurkacz szybko pożegnał się z US Open. Polak przegrał już w II rudzie z Andreasem Seppim 6:2, 4:6, 4:6, 6:7.